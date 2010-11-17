Нафтогаз перечислил в бюджеты на треть меньше, чем в прошлом году

НАК «Нафтогаз» перечислил в бюджеты всех уровней за 10 месяцев 2010 г. 20 млрд 647,4 млн грн, что на 36,8% меньше, чем за аналогичный период 2009 г. (32 млрд 695 млн грн). Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании. При этом уровень уплаты налогов НАК «Нафтогаз Украины» в бюджеты за указанный период 2010 г. составил 103,7%, что на 0,9% выше прошлогоднего уровня оплаты. Ранее «Нафтогаз» показал за 9 мес. 2010 чистую прибыль в 680,21 млн грн против убытков в 2 млрд 97,599 млн грн за аналогичный период 2009 г. При этом налог на прибыль от обычной деятельности компании оказался 0 грн (за три квартала прошлого года компания оплатила 6 млрд 559 млн 993 тыс. грн налога).