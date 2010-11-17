Азаров: Налоговая реформа привлечет 20 млрд инвестиций

Проведение налоговой реформы позволит в 2011 году привлечь более 20 миллиардов гривень внутренних инвестиций, в 2012 году их объем может составить около 100 млрд. грн. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, передает пресс-служба Партии регионов. «Налоговая реформа позволит использовать в экономике уже в следующем году на 20 миллиардов больше инвестиционных ресурсов на обновление и модернизацию нашей экономики. На 2012 год мы планируем, что эта сумма вырастет примерно до 100 миллиардов», - сказал Азаров. При этом он добавил, что интерес у представителей бизнеса инвестировать в экономику появится после принятия Налогового кодекса, который предусматривает, что предприятия не будут платить налог на прибыль, если эти средства будут вкладываться в модернизацию производства. Премьер-министр уточнил, что после вливания в экономику этих средств будет значительно увеличено количество новых рабочих мест. «Эти рабочие места не будут местами на базаре, а будут связаны с новыми технологиями, с инновационным характером развития нашей страны, с большими зарплатами», - сказал он. Кроме того, глава правительства подчеркнул, что увеличение внутренних инвестиций станет дополнительным толчком для активизации иностранных инвесторов. «Безусловно, как только зарубежный бизнес увидит, что и наш собственный бизнес начал вкладывать деньги в страну, - он подтянется. Ведь сколько бы мы сейчас не агитировали иностранцев вкладывать средства, они прежде всего смотрят на наших бизнесменов », - подчеркнул Азаров. По его словам, проведение налоговой реформы позволит с 2011 года перейти на автоматический возврат налога на добавленную стоимость.