Инфляция в США за 2010 год составила 1,2%

В Соединенных Штатах инфляция в течение октября составила 0,2%, а к уровню октября прошлого года – 1,2%, сообщило Министерство труда. Так называемая «базовая» инфляция, без учета роста цен на продукты питания и топливо, за период с октября 2009 года составила 0,6% - это минимальный ее рост за последние 52 года, передает Радио Свобода. Текущие темпы роста цен в стране и угроза дефляции, то есть их снижения, стали одним из главных аргументов Центрального банка США, Федеральной резервной системы, в пользу решения о новых финансовых стимулах роста американской экономики на общую сумму до 900 млрд долларов в течение ближайших семи месяцев, о котором было объявлено две недели назад.