В Одесской области на 7,1% выросло промпроизводство

В Одесской области уровень промышленного производства за январь-октябрь 2010 года вырос на 7,1%. Среднестатистический показатель по Украине составил 10,7%. Об этом в ходе горячей телефонной линии сообщил начальник Главного управления экономики Одесской областной государственной администрации Олег Муратов, передает «Мост» . По его словам, в частности, по темпам роста сельхозпроизводства за указанный период Одесская область вышла на первое место в Украине. «В Украине, в целом, снижение по сельхозпроизводству. А у нас в области за 10 месяцев рост составил 8,5%. В 2011 году из областного бюджета на сельское хозяйство планируется выделить около 100 млн. грн., что в 2 раза больше, чем в 2010 году», - сообщил Муратов.