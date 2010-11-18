В ГУАМ определили приоритеты в торговом сотрудничестве

В Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ - подвели итоги и определили дальнейшие направления сотрудничества в сфере развития торговли, пишет УНИАН. На заседании руководящего комитета Проекта ГУАМ по содействию торговле и транспортировке заслушали информацию о выполнении предыдущих решений ГУАМ в этой сфере, оценили процесс реализации Проекта по содействию торговле и транспортировке в государствах-участниках ГУАМ, в частности, проведении второй фазы совместной пограничной операции «ТИРА» на украинско-молдавском участке государственной границы. На повестке дня также стояли вопросы возможных совместных проектов на двустороннем или многостороннем уровнях между таможенными администрациями государств - членов ГУАМ в области «Электронной таможни». Кроме того, были рассмотрены возможности Регионального учебного центра Всемирной таможенной организации в Украине. Участники заседания приняли решение активизировать сотрудничество таможенных ведомств на базе существующих региональных учебных центров Всемирной таможенной организации в государствах ГУАМ и содействовать реализации совместного туристического продукта ГУАМ – Япония. Также были приняты решения по некоторым другим актуальным аспектам сотрудничества в таможенной и пограничной областях. Следующее заседание Руководящего комитета Проекта ГУАМ по содействию торговле и транспортировке состоится в Азербайджане в первом полугодии 2011 года.