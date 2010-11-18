«Нафтогаз» и «Газпром» наймут аудитора для оценки их активов для будущего СП

НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» решили нанять аудитора для оценки активов, которые могут быть внесены в совместное предприятие двух компаний. Об этом на встрече в Москве договорились министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко и глава правления «Газпрома» Алексей Миллер, пишет «Коммерсант-Украина». В Минтопэнерго уточнили, что компании хотят выбрать на тендере единого аудитора, который оценит стоимость активов и в Украине, и в России: «Это будет авторитетная международная компания». Отмечается, что стоимость оценки может составить 7-10 млн долл. По словам экспертов, решение привлечь к оценке активов международную компанию означает, что в ближайшее время СП создано не будет. «Полноценная оценка активов может занять два-три года. Только международный аудит запасов на месторождениях «Газпрома» займет не менее года», - отметил начальник аналитического отдела ИК «Брокеркредитсервис» Максим Шеин. В свою очередь член комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Верховной рады Александр Гудыма напомнил, что оценка украинской ГТС в 1999 году компанией Shell заняла полтора года и стоила $2 млн. «Ожидать, что сейчас на оценку уйдет меньше времени, не приходится.– Поэтому в ближайшее время СП создано не будет. А значит, у «Газпрома» не будет оснований отказаться от строительства газопровода «Южный поток», - отметил он. По мнению депутата, если бы оценка проводилась не международной консалтинговой компанией, а исходя из балансовой стоимости активов, совместное предприятие было бы создано намного раньше. Напомним, директор Международного института политической экспертизы (Москва) Евгений Минченко и президент Фонда национальной энергетической безопасности (Москва) Константин Симонов пришли к мнению, что на данный момент, когда местные выборы уже закончены, украинская власть может поднимать вопрос о создании совместного предприятия между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом».