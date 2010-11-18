В Харькове хотят создать украинско-польское СП по выпуску автобусов

В Харькове планируется создать совместное украинско-польское предприятие по выпуску трамваев, троллейбусов и автобусов. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи заместителя Харьковского городского председателя Игоря Терехова с делегацией польской компании Solaris Bus & Coach («Солярис»), сообщили «Главреду» в пресс-службе Харьковского горсовета. В состав делегации вошли заместитель директора экспортного отдела Адам Зелински, менеджер по продажа в Восточной Европе Гжегож Куява и менеджер по вопросам организации перенесения производства Мацей Пархлиняк. «Речь должна идти не о прямой закупке трамваев, троллейбусов или автобусов, которые выпускает фирма «Солярис», а о создании совместного предприятия на основе смешанной формы собственности. С нашей стороны это будет коммунальное предприятие, а со стороны наших польских партнеров - их концерн. Харьков - инвестиционно-привлекательный город, и обычно такие фирмы, как «Солярис», очень заинтересованы в сотрудничестве с нами», - сказал Игорь Терехов. Также Игорь Терехов отметил, что стороны должны сложить в максимально сжатые сроки план мероприятий для создания совместного предприятия.