После принятия кодекса все товары подорожают минимум на 30%

После принятия Налогового кодекса потребительские товары подорожают минимум на 30%. Об этом «Главреду» сообщила народный депутат, зампредседателя партии «За Украину!» Ксения Ляпина. «С внедрением этого кодекса подорожают все потребительские товары. Если он пройдет в таком виде, в каком он есть, процентов на 30 подорожают все потребительские товары», - сказала Ляпина. Нардеп прогнозирует, что подорожание произойдет не с 1 января 2011, после вступления в силу Налогового кодекса, а после того, как те предприниматели, которые останутся работать, заложат свой свои риски в цены. «За все одиозные нормы, которые есть в Налоговом кодексе, заплатит обычный гражданин», - подчеркнула Ляпина. Как сообщалось, цены на готовую одежду до конца 2010 года возрастут в Украине примерно на 15-20%.