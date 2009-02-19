Ватикан на ім’я ЖКГ

Проблеми ЖКГ, як і Всесвіт, не мають кінця, тому обмежимося тим, що понад усе хвилює взимку: теплом. Навіть Арсеній Яценюк скаржився на всеукраїнське споживання електроенергії: щодо цього пункту – Україна займає лідируючі позиції у світі. Що це нам дає? Діти в школах навчаються за температури +7, у столичних торгових центрах через спеку хочеться роздягнутися до спідньої білизни, двері під’їздів, як і раніше, – навстіж відчинені, а за кожну копійку при оплаті рахунків чимало мешканців готові зчинити скандал. А чому б ні, якщо за послуги ЖКГ нам нараховують гроші так, що кожного разу думаєш: десь тут точно обдурили.



Ледь тепла вода коштує як гаряча



У Головному управлінні із захисту прав споживачів Києва «Главреду» підтвердили, що переважна більшість скарг від населення надходить щодо постачання тепла та гарячої води. Комунальні служби не надають населенню послуги в повному обсязі – це факт. Наприклад, у когось із крана тече кип’яток, а в інших – ледь тепла вода (36–38 градусів). Виявляється, згідно з правилами, за гарячу воду, температура якої нижча, ніж 40 градусів, не повинні виписувати рахунок, однак виписують!



«До нас знову звернулися з типовою скаргою: упродовж трьох місяців вода у крані ледь тепла, проте споживачам і далі надходить рахунок за гарячу воду, – розповідає Іван Шевкун, провідний фахівець відділу послуг Головного управління із захисту прав споживачів Києва. – Перерахунок має робити тільки Київенерго. Але проблема в тому, що у споживача договору з ЖЕКом на постачання гарячої води немає. Такий самий договір має бути і на опалення. Ось і виходить, що все віддається на розсуд Київенерго».



«Мої друзі скаржаться, що цієї зими в їхніх домівках вологі стіни. У моєму офісі дуже холодно, хоча він знаходиться в самому центрі Києва», – розповідає Наталія Дубова, столичний підприємець. У приватних будинках ситуація простіша: уклав договір безпосередньо з підприємством тепломережі – і ясно, хто за що відповідає. А що робити мешканцям багатоквартирних будинків?



«Слід укладати договори зі споживачами на постачання тепла та гарячої води – тоді буде зрозуміло, кому висловлювати скарги й у кого вимагати виконання обов’язків, – пояснює Олександр Амельчаков, перший заступник голови Головного управління із захисту прав споживачів Києва. – На жаль, процедура підписання договорів не прописана. Аби механізм запрацював – має бути відповідне рішення Київської міськадміністрації. В інших містах ситуація аналогічна».

Електрика не тягне



«Якщо в будинку недостатньо тепла – відразу викликайте представників енергокомпанії для замірювання температури опалення, – радить Іван Шевкун. – Нещодавно до нас звернулися з такою проблемою: люди не можуть довести, що в їхніх оселях холодно. Але виявилось, що у мешканців будинку, як це часто буває, немає договорів ані з ЖЕКом, ані з Київенерго. Хороше питання: чому товар продається без договорів?».



Аби хоч якось вирішити проблему, люди купують обігрівачі. Ті «з’їдають» багато енергії, у результаті – не витримує проводка. Як свідчить практика, в будинках, яким хоча б понад 15 років, неможливо ввімкнути електрочайник або пральну машину, якщо вже ввімкнено обігрівач. Інакше перегорять пробки, а якщо поставити потужнішу пробку – може перегоріти проводка.



Останнім часом споживачі скаржаться на погіршення якості електроенергії. Можливо, ви помічали, наскільки гірше стали працювати мікрохвильова піч або електрочайник? Причина – низька напруга в електричній мережі. Виявляється, якщо напруга нижча за 190 вольтів (плюс-мінус 5%) – за електроенергію споживач повинен платити на 25% менше. Звісно, ніхто цього не враховує і мало хто з нас про це знає.



А що робити з перепадами в електромережі? Це наразі теж нагальна проблема. Аби довести її наявність, знову потрібно викликати інженерів компанії-енергопостачальника. Кому висунути претензії? Насамперед вашому районному підприємству, з яким безпосередньо укладається договір. А копії документів залиште собі. Так, про всяк випадок.



До речі, у ході розслідування може з’ясуватися, що в перепадах електромережі, через які перегорів ваш комп’ютер, винен не енергопостачальник, а сусід, що ввімкнув перфоратор. Але трапляється й по-іншому. Фахівці Київенерго переказують одне одному таку історію: прийшли, перевірили проблему на місці, начебто все гаразд. А потім – дзвінок другові: «Краще б ти мене оштрафував! Уявляєш, розкрили пломби, виявилося – винні ми!».

Пригоди лічильників



Цікава і хвилююча тема – електролічильники. Якщо вони знаходяться в квартирі – за них відповідають господарі, якщо ж на сходовій клітці – ЖЕК. Якщо лічильник вийшов із ладу – негайно пишіть заяву, обов’язково її реєструйте. Аби потім не дивуватися не- очікувано великим цифрам, що бозна-звідки взялись у квитанції. А поки не поставлять новий лічильник – вам повинні оформляти рахунок (середньоарифметичне за три місяці). І тривати це задоволення має не більше, ніж три місяці.



«Із лічильниками часто трапляються проблеми, – розповідає Клавдія Максименко, керівник проекту “Спільнота споживачів та громадські об’єднання”. – Не слід забувати про загальні лічильники, які знаходяться на вулиці чи в під’їзді. До них можуть підключитися різні служби, організації та сусіди зі своїми зварювальними апаратами. У результаті – споживачам надходять дивні додаткові рахунки на електроенергію. Аналогічна ситуація з водою. І довести свою правоту дуже важко».



«У ЖКГ – де не глянь – скрізь погано, – зітхає Валентин Безрукий, директор Центру незалежних споживчих експертиз “ТЕСТ”. – Ось, наприклад, особисто я зіткнувся з такою ситуацією: в будинку поміняли старі механічні електролічильники на електронні. Доволі швидко новий лічильник зламався. Наша сім’я про це, звісно, не знала. Адже ми не ходимо повз нього, як повз дзеркало. Тепер нам загрожує штраф. Скільки я маю платити в цьому випадку і чи повинен платити взагалі? Сьогодні, до речі, всі знову міняють лічильники – електронні на надійніші механічні».



Як підкреслюють експерти, настав час переглянути свої погляди на тепло і його оплату. Наприклад, в Європі давно набули популярності електролічильники з подвійним тарифом, про які в Україні поки що мало кому відомо. Як вони працюють? Наприклад, у Хорватії у вихідні дні – звичайний тариф, а в будні – з 20.00 до 6.00 електроенергія коштує на 40% дешевше. Тому, аби зекономити, хорвати вмикають пральні машини у вечірній час. Цікаво, що за статистикою, у хорватській сім’ї пральною машиною користуються п’ять-шість разів на тиждень. У результаті – в сімейному бюджеті істотна економія.

Хто відстоюватиме права?



Як зазначають захисники прав споживачів, дуже небагато українців уміють відстоювати свої права. Як правило, за свою честь та гідність борються одні й ті самі громадяни. А захисники прав постійно думають, як можна покращити ЖКГ, але рідко беруться за цю складну справу: це не вартує витрачених зусиль.



Багато киян досі згадують, як у грудні в тисячах будинків перекривали то гарячу воду, то опалення, то газ. Ось приклад: 11 грудня 2008 року Деснянський район столиці залишився без гарячої води. Чи виявилися споживачі готовими відстоювати свої права? З 11 до 12 грудня у довідкову службу АК «Київенерго» за номером «088» звернулося лише 760 споживачів.



У 2008 році на Київенерго було подано 31 судовий позов від фізичних осіб (за загальної кількості споживачів – 966–978 тис.). Щоправда, жодного із цих позовів не задовольнили. Щодо юридичних осіб, які споживають електроенергію, то таких звернень теж було небагато: за 2006–2008 роки – тільки 36. Задовольнили лише один позов, у решті випадків – відмови або рішення, які досі перебувають на стадії оскарження.



Фахівці Київенерго стверджують, що загалом юридичні особи, що споживають електроенергію, краще орієнтуються в юридичних нюансах, ніж пересічні споживачі. Утім, останнім часом у питаннях споживання електроенергії люди стали більш обізнаними. Але залишається проблема реєстрації пільг: більшість споживачів помилково вважають, що реєстрації пільги у ЖЕКу достатньо, аби скористатися нею при оплаті за електроенергію. Це не так. Згідно із законодавством, пільга також має бути зареєстрована в Київенерго: вона набуває чинності з моменту реєстрації, а не з часу отримання права на неї (видачі свідоцтва тощо).



Плоскогубці для підтасовувань



Минулого року в Миколаєві на кошти Міжнародного фонду «Відродження» у видавництві Миколаївського державного університету ім. Петра Могили вийшло у світ дуже цікаве видання – «“Так” чи “ні” відключенням» (порадник споживача електроенергії). Важливо, що ця книга з’явилася завдяки фінансовій підтримці Фонду розвитку міста Миколаєва і за сприяння Миколаївської обласної організації Всеукраїнського комітету захисту прав людини.



Автор цієї книги Святослав Марченко дає українцям корисні поради, заради яких варто відкласти читання детективів і газет. «Бувалі споживачі розповідають, що представники енергокомпанії примудряються зірвати чи зіпсувати на лічильниках пломби, – пише автор видання. – А відбувається це в момент, коли люди залишають працівників компанії наодинці з лічильниками – наприклад, щоб принести з іншої кімнати платіжну книжку, стілець тощо».



Як підкреслює Святослав Марченко, в руках того, хто оглядає лічильник, може бути інструмент, схожий на плоскогубці. Чи потрібен він для огляду пломб? Ні. Але цим інструментом можна непомітно стиснути пломбу, а потім контролери «виявлять» порушення правил шляхом «повторного пломбування». Представникам виконавця забезпечена премія «за сумлінну працю», а споживачеві доведеться діставати із шафи 400–600 грн, відкладених на «чорний день».



Автор книги наполегливо радить ходити по квартирі за представником енергокомпанії і стежити за його діями. Ще одна порада – не приймати контролерів неповнолітнім членам сім’ї, оскільки вони можуть підписати який-небудь акт і створити додаткові проблеми.



До того ж, Святослав Марченко рекомендує не покладати надій на комісію: «Там панує один принцип – “Ти винен лише тому, що мені хочеться їсти”». Зокрема, існує думка, що завдяки так званим штрафам деякі постачальники електроенергії заробляють більше, ніж завдяки основному виду діяльності – перепродажу електроенергії населенню.



Норма життя – кондомініуми



Звичайно, на всі ці нюанси ЖКГ можна махнути рукою. Однак пам’ятайте: найстрашніше у ваших відносинах із житлово-комунальним господарством почнеться тоді, коли ви захочете, приміром, виписатися з квартири, продати її або ж узяти кредит. Ви можете не платити за відсутність гарячої води, опалення, але за цих умов вам пригадають усе.



«Півроку тому я переїхала в іншу квартиру, але донині мені надійшла лише одна пропозиція укласти контракт – від Київгазу. Решта служб – мовчать, а потім почнуть висувати претензії: ЖЕК виставляє тобі рахунки – ти їх зобов’язаний оплачувати, і відстояти свої права – неможливо», – розповідає про свій досвід Марія Савченко, експерт із моніторингу і зв’язків із громадськістю проекту «Спільнота споживачів та громадські об’єднання».



«Якість послуг ЖКГ у нашій країні дуже низька, тільки й уміють, що квитанції надсилати, – підкреслює Клавдія Максименко. – Наприклад, Київенерго – монопольна структура, держава в державі, Ватикан свого роду, – як на неї вплинеш? В інших містах – аналогічна ситуація. Наша організація, наприклад, періодично отримує повідомлення з Луганська: “У будинку холодно, діти хворіють, жодні листи й заяви в ЖЕК результату не дають”».

Помилки комунальних служб довести так само складно, як і лікарські. Однак уже відомі випадки, коли споживачі судилися з Київенерго з приводу різких стрибків напруги в мережі, через що виходило з ладу обладнання, і їхні позови задовольнили. В одному із випадків Київенерго тепер позивається з ЖЕКом – вирішується питання: хто виплачуватиме компенсацію?

«Як жити з таким енерго- і теплопостачанням далі? Сьогодні активно створюються кондомініуми – об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, – розповідає Клавдія Максименко. – Переважно вони з’являються в нових будинках, де кондомініум замінює ЖЕК. Вони укладають договори безпосередньо з Київенерго та всіма постачальниками, відстежуючи і оплату, і якість послуг. До речі, вуличні ліхтарі теж у їхній компетенції.

Але основні проблеми ЖКГ, на жаль, не вирішуються. Що казати – у нашій країні, наприклад, Міністерство освіти не може сказати, скільки у нього “на балансі” шкіл, учнів і т. д.? Координація відсутня і в ЖКГ. Про це свідчить звична картина на дорогах: спочатку кладеться асфальт, потім його роздовбують, щоб прокласти електрокабель. Асфальт так і залишається незалатаним... Час, гроші вклали – галочку поставили. Грошей витратили вдвічі-втричі більше, ніж слід. І так – в усьому».



Олександр АМЕЛЬЧАКОВ, перший заступник голови Головного управління із захисту прав споживачів м. Києва



{1-} Перш ніж звертатися в товариство із захисту прав споживачів, треба зібрати всі документи (копії договорів, чеків, гарантійних документів) і подати свою заяву в організацію, до якої висуваються претензії. Важливо, щоб цю заяву заре- єстрували, на ній має стояти печатка – щоб запис не можна було знищити разом зі сторінкою. Тільки після того, як з організації надійде письмова відповідь, можна йти в товариство із захисту прав споживачів.





Клавдія МАКСИМЕНКО, керівник проекту «Спільнота споживачів та громадські об’єднання»



{2-} У разі, якщо споживач вирішить відстоювати свої права, чи не може вартість послуг адвоката перевищити суму компенсації за неякісну послугу? Згідно із законом, усі витрати споживача у ході судового процесу (зокрема й експертизу) сплачує сторона, що програла. Споживчі питання держмитом не обкладаються.







-- Відомі теж платять



Марина КІНАХ, прес-аташе Української спілки промисловців та підприємців



{3-} Коли прочитала в газетах про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, була шокована. Узагалі, наповнення бюджету за рахунок комунальних послуг – це нонсенс! Для цього потрібна працююча промисловість, а не платний вхід на кладовища і так далі. Це підвищення нічого не дасть, лише викличе соціальний вибух. За київську квартиру ми платимо шалені гроші, не користуючись депутатськими пільгами... У квартирі холоднувато. Мені взагалі здається, що опалювати помешкання в Києві почали значно менше: усі люди скаржаться. У сім’ях, де є маленькі діти, – до кого не зайду –ввімкнені обігрівачі. До того ж, у нас в будинку створили замість ЖЕКу якесь об’єднання – ОСББ. Змусили підписати додатковий договір на обслуговування, а це ще близько 300 грн на місяць. Однак нічого не змінилося. Закінчується все тим, що я, прибравши квартиру, беру швабру і мию сходову клітку.





Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, телеведуча і депутат ВР



{4-} Звичайно, я не задоволена рівнем надання послуг ЖКГ. І взагалі, намагаюся зробити все для того, аби якомога менше залежати від них, адже це тільки ускладнює життя. Наприклад, кілька років тому встановила у квартирі газовий котел, нові батареї... Хоча жити в суспільстві й бути незалежним від нього – неможливо. Якщо мені, приміром, вимкнути світло – як це сталося на Різдво, – то гарячої води і теплих батарей не буде. До речі, зростанням тарифів я обурена. Сервіс і обслуговування не стає кращим! Якщо в мене зникає вода, то це все одно не впливає на те, скільки ти за це платиш. У моїх сусідів немає котла, і вода у них – недостатньо гаряча. Труби в будинку старі, вони майже всі в аварійному стані. У моєму під’їзді постійно затоплює підвал, стоїть страшний сморід, але на вирішення цієї проблеми ніхто кошти не виділяє.



Богдан БЕНЮК, актор



{5-} Із 1994 року я проживав у Києві неподалік Севастопольської площі – у новому мікрорайоні, який збудували турки. Там узагалі жодних проблем не було. Якість зведеного ними житла, як на той час, – це взагалі фантастика! У цьому мікрорайоні своя котельня, тому не було перебоїв ані з водою, ані з теплом. Зараз мешкаю у власній хаті – там узагалі все автономно: сам п’ю, сам гуляю, сам стелюся і лягаю. Нема ніякого ЖКГ. Якщо світло відсутнє, то я вмикаю свою електростанцію, ось і все.