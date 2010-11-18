Правительство параллельно готовит два бюджет на 2011 год

Правительство Украины параллельно готовит два проекта бюджета на 2011 год. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам бюджета Валерий Баранов, передает РБК-Украина . «Если Президент посчитает нужным воспользоваться правом вето по отношению к Налоговому кодексу, я прогнозирую, (если – ред.) он не вступит в силу, то Минфин вынужден будет посчитать бюджет на 2011 год по старой системе налогообложения», - заявил Баранов. В то же время он отметил, что возможно власти «два проекта бюджета готовят». «И внесут его не 3 декабря, а 23 декабря. И будем мы ночевать в Верховной Раде и под елочкой его принимать», - отметил глава комитета. При этом он также подчеркнул, что сроки подачи бюджета на 2011 год уже сорваны и за годы независимости Украины бюджет ни разу не принимался вовремя. Напомним, ранее Владимир Литвин заявил, что Верховная Рада рассчитывает принять закон о государственном бюджете на следующий год до 24 декабря.