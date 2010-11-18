СБУ передала уголовное дело «Хлеб Украины» в суд

На Львовщине Служба безопасности Украины завершила расследование и направила в суд уголовное дело относительно должностных лиц структурного подразделения ГАК «Хлеб Украины», обвиняемых в злоупотреблении властью, служебном подлоге, присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. В мае СБУ возбудила 2 уголовных дела по фактам совершения должностными лицами структурного подразделения ГАК «Хлеб Украины» путем злоупотребления служебным положением ряда сделок, которые привели к растрате почти 700 тонн сельскохозяйственной продукции Аграрного фонда Украины и одного из обществ области общей стоимостью более 1,4 млн. грн. Во время досудебного следствия следователями СБУ установлены новые факты преступной деятельности должностных лиц руководящего звена структурного подразделения ГАК «Хлеб Украины» - фигурантов указанных уголовных дел. Выяснено, что руководитель сертифицированного зернового склада, где хранятся зерновые культуры Аграрного фонда Украины и других субъектов хозяйствования, в течение 2009-2010 годов совершал служебные подделки официальных документов для осуществления бестоварных операций купли-продажи зерновых. При этом для проведения махинаций в качестве посредника была привлечена коммерческая структура, где обвиняемый выступал соучредителем. Вместе с тем, с целью собственного обогащения руководитель реализовал за наличные третьей стороне 215,99 тонн ржи Аграрного фонда стоимостью свыше 210 тыс. грн, путем заключения фиктивного соглашения от имени ГАК с собственной коммерческой структурой. Сейчас органы прокуратуры утвердили обвинительное заключение по делу, материалы направлены в суд.