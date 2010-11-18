Рада так и не учла требований малого и среднего бизнеса

Верховная Рада не учла требования малого бизнеса и оппозиции относительно упрощенной системы налогообложения. Об этом свидетельствует принятие статьи 291 Раздела 14 Налогового кодекса, передает Экономическая правда . За соответствующее решение проголосовали 252 депутата. Согласно изменениям Налогового кодекса, упрощенной системой налогообложения будут пользоваться физические лица - предприниматели, объем доходов которых не превышает 300 тыс. грн. К тому же, количество людей, одновременно работающих на такого предпринимателя, не может превышать 2 человека. Кроме этого, при условии применения при осуществлении расчетных операций кассовых аппаратов, к категории «упрощенцев» попадают также физические лица - предприниматели, объем доходов которых достигает 500 тыс. грн. Последним разрешается находиться в трудовых отношениях не более чем с 5 лицами, которые одновременно работают. Отметим, накануне, 17 ноября, «регионалы» пообещали внести в Налоговый кодекс требования пикетчиков.