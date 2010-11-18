Дети-льготники продолжат ездить на поездах бесплатно

Рада «Укрзалізниці» продлила благотворительную акцию по бесплатной перевозке детей определенных льготных категорий до 16 лет. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе администрации железнодорожного транспорта Украины. В следующем году бесплатно на поездах будут ездить дети-сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки, дети-инвалиды всех категорий, дети военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей и дети погибших шахтеров. В этот перечень также добавили детей погибших железнодорожников. Благотворительная акция распространяется на плацкартные вагоны поездов внутреннего сообщения (среди них вагоны 2-3 класса скоростных, ускоренных, электропоездов, а также дизельных повышенного комфорта). Также продлена акция по бесплатному предоставлению постельного белья и чая инвалидам и участникам войны, участникам боевых действий, которые путешествуют в междугородном и межгосударственном сообщении.