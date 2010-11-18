Украина запретила ввоз некоторых животных из Мозамбика и Монголии

Украина запретила ввоз из Мозамбика и Монголии восприимчивых к ящуру животных в связи с регистрацией на территории этих стран заболевания животных ящуром. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета ветеринарной медицины Украины. Запрет действует с 16 ноября этого года. Наиболее подвержены инфекции молодые парнокопытные сельскохозяйственные животные. Источником инфекции ящура для человека являются зараженные парнокопытные животные, преимущественно дойные коровы. Заражение происходит при употреблении сырого молока от больных животных, иногда при контакте с ними. Болеют преимущественно дети, поскольку они чаще взрослых потребляют молоко. Заболевание от человека к человеку не передается.