Рада повысила рентную плату за добычу нефти и газа

Верховная Рада повысила рентную плату за добычу нефти, газа и газового конденсата. В ходе сегодняшнего утреннего заседания ВР утвердила статью 258 раздела X проекта Налогового кодекса «Рентная плата за нефть, природный газ и газовый конденсат, добываемые в Украине», передает РБК-Украина . За соответствующее решение проголосовали 245 из 384 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Согласно документу, ставка ренты за нефть и газовый конденсат, добываемые из глубины до 5 тыс. м, увеличивается с 1529,9 до 2141,86 грн/т; с большей глубины - с 566,1 грн/т до 792,54 грн/т.