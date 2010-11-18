Счетная палата нашла 200-миллионные растраты в Минуглепроме

Счетная палата заявила о неэффективном использовании Министерством угольной промышленности более 200 млн гривен средств госбюджета на мероприятия по подготовке к ликвидации угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты, передают Українські новини. Согласно сообщению, Минуглепром в 2008-2009 годах и 1 полугодии 2010 года провалил реализацию мероприятий по подготовке к закрытию шахт Донбасса, в результате чего ни одно из угольных предприятий не закрыто в определенные Кабинетом Министров сроки. «Из-за пренебрежения министерством своими прямыми функциональными обязанностями миллионы бюджетных средств, предназначенных на эти цели, использовались с грубыми нарушениями действующего законодательства и неэффективно», – сказано в сообщении. По данным Счетной палаты, в течение 2008 года – 1 полугодия 2010 года более 200 млн гривен бюджетных средств были использованы не по целевому назначению. В сообщении также отмечается, что незаконно было списано государственное имущество на сумму более 5,23 млн гривен, допущено затопление оборудования более чем на 15 млн гривен, хищение имущества – на сумму около 0,5 млн гривен. Счетная палата подчеркивает, что на отдельных шахтах, которые готовятся к ликвидации, продолжается добыча угля, при этом его себестоимость в десятки раз выше цены реализации угля. Согласно сообщению, аудитом установлено, что Минуглепром при формировании бюджетного запроса на 2008, 2009 и 2010 годы в нарушение норм Бюджетного кодекса не подавал Министерству финансов надлежащих обоснований относительно объемов финансирования, что привело к существенному завышению потребности в государственных средствах, которые направлялись на подготовку к ликвидации неприбыльных шахт. Счетная палата подчеркивает, что сейчас необходимо разработать и принять новую госпрограмму на последующие годы, которая отвечала бы современным требованиям отрасли. Напомним, в июле Кабмин выделил Минуглепрому 286,138 млн гривен для финансирования проектов ликвидации шахт в 2010 году. Перечень содержит 103 шахты, 2 шахтоуправления, 1 угольный разрез, а также 1 госпредприятие в составе производственного объединения по добыче бурого угля.