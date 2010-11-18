На мортерминале «Южный» начался прием нефти для прокачки в Беларусь

На морской нефтяной терминал «Южный» в Одесской области начался прием нефти для прокачки по системе «Одесса-Броды» в Беларусь. Об этом сегодня сообщил начальник управления внешнеэкономической деятельности ОАО «Укртранснафта» Михаил Кравченко, передает РБК-Украина . На место прибыл танкер с 80 тыс. т российской экспортной смеси Urals. По словам Кравченко, судно ожидалось в период 16-18 ноября. На данный момент началась его разгрузка. После чего нефть будет поставлена на ОАО «Мозырский НПЗ» по нефтепроводам «Одесса-Броды» и «Дружба».