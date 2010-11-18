Азарову готовят письмо с просьбой дать 60 млн для программ по ВИЧ/СПИДу

Комитет Верховной Рады по здравоохранению готовит письмо премьер-министру Николаю Азарову о необходимости дофинансирования в ближайшее время программ по ВИЧ/СПИДу на 60 млн грн. Об этом сообщила председатель комитета Татьяна Бахтеева, передает УНИАН . «Вчера мы рассматривали вопрос о финансировании. Было принято решение о том, чтобы подготовить письмо премьер-министру о необходимости дофинансирования уже в ближайшее время», - сказала она. «Сегодня готовится новый законопроект, который позволит улучшить регистрацию больных, создать единый реестр и улучшить доступность антиретровирусной терапии», - сказала глава комитета.