Суд отменил взыскание 110 млн штрафа с «Укртатнафты»

Высший административный суд Украины отменил взыскание штрафа в размере 110 млн. гривен, наложенное на «Укртатнафту» (Кременчугский НПЗ) Антимонопольным комитетом. Соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений, сообщает УНИАН. В частности, суд отменил решение Харьковского апелляционного административного суда от 8 июня 2010 и оставил в силе решение Полтавского окружного административного суда, который 9 декабря 2009 признал недействительным применения комитетом штрафа к «Укртатнафте». Напомним, 28 апреля 2009 АМКУ оштрафовал три компании на 255 млн. гривен за злоупотребление монопольным положением при заправке самолетов авиационным топливом на территории аэропорта «Борисполь». НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 43,054% «Укртатнафты». Завод контролируется группой Приватбанка.