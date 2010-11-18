Яременко: Украина утратила финансовый суверенитет

Украина давно утратила свой валютный и финансовый суверенитет, а власть хорошо выполнила требования МВФ, которые убьют экономику. Об этом заявил экс-зампредседателя Национального банка Украины Сергей Яременко во время видеоконференции на сайте Фокус. «Руководители страны отчитываются о том, что хорошо выполнили все обязательства МВФ – хорошо выполнили все то, что убьет нас, для того, чтобы получить очередной транш», - сказал Яременко, отметив, что наркотическую зависимость от кредитов МВФ Украина получила за предыдущие два года. «Вырваться из этого круга невозможно в силу сделанных политических обещаний. Никто не решается сказать, что время «Ч» наступило», - отметил эксперт, комментируя последние договоренности с МВФ.