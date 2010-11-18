Дефицит «Нафтогаза» может достигнуть 15 млрд гривен

Дефицит Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в 2010 году может достигнуть 15 млрд грн. Об этом говорится в проекте меморандума украинских властей, подготовленном для получения второго транша кредитных средств от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает Интерфакс-Украина. «Финансовое положение «Нафтогаза» улучшилось в 2010 году, однако продолжает отставать от поставленных целей, дефицит компании может достигнуть 15 млрд. грн. Эта цифра отражает снижение объемов продажи газа и отсутствие регулирования тарифов на коммунальные услуги для конечных пользователей, что, в свою очередь, снижает платежи за газ коммунальных предприятий», - говорится в документе. В проекте меморандума указано, что парламент уже отменил закон, временно запрещающий взимать с граждан пеню за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. В то же время Верховная Рада к настоящему времени не приняла такого решения. Правительство Украины отмечает несколько направлений работы по дальнейшему улучшению финансового состояния «Нафтогаза». «Постепенно будут повышены цены на газ для всех потребителей до уровня, который позволит сбалансировать «Нафтогаз». В частности, в марте 2011 года будет утверждено увеличение цены на газ для домохозяйств и коммунальных компаний на 50%, которое вступит в действие с 15 апреля. При необходимости будем принимать дальнейшие меры для достижения сбалансированности», - отмечается в документе.