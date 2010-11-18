Россия: Золотовалютные резервы падают, ВВП и безработица - растут

Международные (золотовалютные) резервы России за неделю с 5 по 12 ноября сократились на 3,5 миллиарда долларов или на 0,7% - до 495,7 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами, располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет 2,65 триллиона долларов и примерно 1 триллион долларов соответственно, передает Радио Свобода. Общая численность безработных в России в октябре увеличилась более чем на 1,5% - до 5 миллионов 111 тысяч человек, а уровень безработицы – с 6,6% до 6,8% экономически активного населения. При этом численность официально зарегистрированных безработных в течение октября, наоборот, сократилась на 4,4%, составив 1 миллион 528 тысяч человек. Общий объем экономики России в январе-сентябре нынешнего года увеличился на 3,6% к уровню такого же периода 2009 года. Ранее служба публиковала лишь поквартальную оценку роста ВВП – в первом, во втором и в третьем кварталах в годовом исчислении она составила 3,1%, 5,2% и 2,7% соответственно.