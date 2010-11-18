Кабмин выделил «Украгролизингу» 100 млн грн из Стабфонда

Кабинет министров Украины выделил НАК «Украгролизинг» 100 млн. грн. из Стабилизационного фонда. Соответствующее постановление КМУ (от 1 ноября 2010 г. №1055 «Об использовании в 2010 году средств Стабилизационного фонда для закупки технических средств для агропромышленного комплекса с последующей передачей их на условиях финансового лизинга») размещено на правительством портале. Согласно постановлению, средства «Украгролизингу» выделяют на безвозвратной основе за счет поступлений в Стабфонд от целевого размещения государственных ценных бумаг. Выделенные средства должны быть направлены на приобретение отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга и мероприятия по операциям финансового лизинга, утвержденным постановлением КМУ от 10 декабря 2003 г. №1904. В 2010 году на операции НАК «Украгролизинг» предусматривалось выделение свыше 353 млн. грн. НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия «Украгролизинг», созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину. Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга. В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.