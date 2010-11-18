Деньги утекают из России

Чистый отток капитала из России за три квартала года составил 15 миллиардов долларов. Об этом заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев, передает «Зеркало недели» . Ранее сообщалось, что в первом квартале года чистый отток капитала из страны составил 14,7 миллиарда долларов, а во втором квартале, наоборот, приток капитала в страну оказался больше его оттока на 4,5 миллиарда долларов. На этой неделе Центральный банк РФ повысил до 22 миллиардов долларов прогноз чистого оттока капитала из страны в текущем году. Это в 2,5 раза больше, чем прогнозировалось еще в сентябре. В 2009 году чистый отток капитала из России составил 57 миллиардов долларов против почти 130 миллиардов годом ранее.