Цушко раскрыл секреты тендерной коррупции

18 ноября 2010, 17:48

Работники Министерства экономики берут взятки «где-то от 1 до 2%» за выдачу согласований на проведение закупок у одного исполнителя. Об этом заявил министр экономики Василий Цушко в ходе международной конференции, которая проходит в Киеве при поддержке ЕС, сообщает «Зеркало недели» . «Все остальное кто снимает? Те, кто заказывает (закупку у одного исполнителя — ред.), — добавил он. — И вот мы имеем с августа месяца каждую неделю по три выемки документов правоохранительными органами». Как заявил Цушко, с апреля он уже сменил трех руководителей Департамента госзакупок и, по его словам, это «еще не предел». «Думаю, скоро опять будем менять. Потому что система, как болото засасывает. Так оно заложено в законе — это болото», — отметил он. По словам министра, одна из причин подобной ситуации — это низкая зарплата служащих министерства: «...а какая зарплата у чиновника Минэкономики, который работает и дает согласования? И видит, сколько крадут... А он получает 200 евро. Он видит, сколько там потенциально воруют, — думает, а что, я хуже? И входит в болото...» Многие руководители ведомств, от имени которых подаются сомнительные документы на согласование, не осведомлены о таких заявках, считает министр. «А когда узнают, то сами в ужас приходят — как же так можно?» Вместе с тем, по мнению Цушко, ключевая причина такой ситуации — это наличие в действующем законе о госзакупках процедуры закупки у одного исполнителя: «Что сделал закон? А закон позволил дать индульгенцию ворам. Как называется эта индульгенция? «Погодження у одного замовника». Кто «погоджует»? Работники Минэкономики. Департамент госзакупки», — рассуждает глава Минэкономики. При этом, по словам Цушко, «участники тендерной мафии... являются соавторами этого закона». Цель закона была очень простая — завести всех в одно направление согласования у одного исполнителя. И цель была... что эти люди будут стоять у этого горлышка, которое сузили, и будут снимать через так называемую ценовую экспертизу деньги, как делала Тендерная палата». По словам министра, две недели назад он предлагал «Главному инспектору по ценам» добровольно уйти в отставку: «Я показываю схему их коррупции и говорю — Вас арестуют! Лучше напишите заявление и уйдите! Эти бумаги я передал правоохранителям...». Как известно, 9 ноября СБУ задержала главу Госинспекции по контролю над ценами Татьяну Рудь, а позднее Кабмин уволил ее с занимаемой должности. Цушко также признал, что его подпись стоит на законопроектах, которые привели к созданию Тендерной палаты: «К сожалению, политически даже меня вовлекли в это. Кто бы ни говорил, но я на этом не зарабатывал ни копейки. Но констатирую и сожалею, что есть на законопроектах моя подпись. Почему она оказалась? А оперировали тем, что... вы посмотрите, сколько украдут там, там, там... но одновременно создавали систему для заработков себе». Министр экономики выступил за отмену существующей процедуры закупки у одного исполнителя при одновременном соблюдении режима прозрачности и открытости госзакупок.

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