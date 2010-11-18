На международном инвестфоруме в Луганске подписаны 5 соглашений

Пять соглашений на общую сумму около 3 млрд. гривен подписано в рамках Первого луганского международного инвестиционного форума в первый день его работы сегодня, 18 ноября. Об этом сообщает корреспондент Остров. Подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области РФ и Луганским национальным аграрным университетом. Также подписан меморандум о сотрудничестве между Луганским облсоветом и Польской хозяйственной палатой о разработке и реализации совместных инвестиционных программ в аграрном и промышленном секторах Луганской области. Подписан протокол намерений о взаимодействиях Луганской облгосадминистрации, Луганского облсовета и ОО "МТК" в реализации проекта по строительству молочного комплекса на 10 тысяч голов коров. Кроме того, подписан меморандум взаимодействия в реализации проекта «Эффективное производство и поставка тепла и горячей воды для бюджетных организаций области» между Луганской облгосадминистрацией, облсоветом и корпорацией США TBM Holdings. Подписан меморандум о сотрудничестве между Луганским облсоветом, облгосадминистрацией, группой компаний «ТНК-ВР» и ООО «ТНК-ВР Разведка и Добыча Украины» относительно разведки и добычи природного газа в Луганской области. По словам председателя Луганского областного совета Валерия Голенко, последний меморандум подразумевает вложение инвестиций на сумму 2 млрд. 480 млн. гривен.