Частные предприниматели будут платить 15% налог на прибыль

Сумма доходов, полученная сверх установленного для физлица-предпринимателя, работающего на едином налоге, максимального порога годовой выручки, будет облагаться налогом по ставке 15%. Соответствующую статью Налогового кодекса поддержал парламент в четверг, 18 ноября, в ходе рассмотрения НК во втором чтении, передает «Зеркало недели» . Напомним, согласно утвержденной сегодня норме об упрощенной системе налогообложения, под ее действие попадают физические лица-предприниматели, годовой доход которых не превышает 600 тысяч гривен при условии наличия у них кассового аппарата, или с доходом до 300 тысяч гривен, но без использования в работе кассовых аппаратов.