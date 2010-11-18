Минфин рассмотрит поправки к Налоговому кодексу, учитывающие мнение бизнеса

Министерство финансов Украины обещает в пятницу рассмотреть поправки к Налоговому кодексу, которые учтут требования предпринимателей, работающих на едином налоге. Об этом в кулуарах парламента заявила замминистра финансов Татьяна Ефименко, передает РБК-Украина. «Завтра действительно будут рассмотрены поправки, которые касаются упрощенной системы налогообложения. В последние дни, как мы знаем, было заявлено о многочисленных требованиях в этом вопросе, и я могу сказать, что они детально изучены, и некоторые из них действительно будут учтены», - сказала она. Ранее сегодня глава фракции Партии регионов Александр Ефремов отмечал возможность расширения видов деятельности, которые подпадают под упрощенную систему налогообложения.