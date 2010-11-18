Главный разведчик Португалии уходит в отставку из-за малого количества денег

Глава военной разведки Португалии Хорхе Сильва Карвальо подал прошение об отставке. Желание уйти со своего поста Карвальо обнародовал в преддверии саммита НАТО в Лиссабоне, но это никак не повлияет на обеспечение безопасности в ходе мероприятия. Соответствующую информацию довел до сведения общественности министр обороны Португалии Аугусто Сантос Сильва. По его словам, военная разведка страны продолжит функционировать в обычном режиме, а Карвальо продолжит выполнять обязанности шефа разведслужбы страны до тех пор, пока ему не будет подобрана замена, передает РБК. Официально причины ухода в отставку в Минобороны Португалии не озвучили, однако местная пресса уверяет, что Карвальо покинул свой пост в знак протеста против объявленной правительством страны программы по урезанию оборонного бюджета. Португалия относится к числу европейских стран, испытывающих финансовые проблемы, и, как и ряд других стран еврозоны, имеет большой внешний долг. В связи с этим существуют опасения, что расходы по займам этого государства подорвут его экономическую стабильность. В попытке сократить дефицит бюджета страна вынуждена идти на «драконовские» меры экономии (урезание жалования госслужащих, оборонных бюджетов, повышение налогов и пр.), вызывающие массовые протесты среди населения.