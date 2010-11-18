Суд запретил препятствовать продаже Укртелекома

Хозяйственный суд г. Киева запретил любым лицам препятствовать Фонду госимущества Украины, другим уполномоченным государственным органам проводить конкурс по продаже пакета акций ОАО «Укртелеком». Об этом сообщает РБК со ссылкой на Единый госреестр судебных решений. Также суд запретил ФГИУ и его должностным лицам при проведении конкурса совершать действия, направленные на прекращение этого конкурса и которые делают невозможным его проведение в установленные сроки. Вв Хозяйственный суд Киева обратилось АО «Ivinvest» с иском к Фонду госимущества про обязательства в срок, установленный в соответствии с законодательством, обеспечить продажу пакета акций ОАО «Укртелеком». Ранее Фонд госимущества получил 3 заявки на ознакомление с конкурсной документацией приватизации «Укртелекома».