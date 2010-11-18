Греция продает казино и самолеты, чтобы прокормиться

Правительство Греции надеется сократить дефицит бюджета с помощью распродажи государственного имущества. Как передает Лента.ру, в частности, чиновники могут избавиться от 49 процентов акций в одном из крупнейших казино страны, от долей в железнодорожных и добывающих компаниях, а также от публичных фирм, выполняющих оборонные заказы. Отдельным лотом будут проданы четыре самолета Airbus A340. В министерстве финансов указывают также, что могут пересмотреть условия концессии международного аэропорта Афин. В нем правительство владеет 55 процентами акций, которыми управляет немецкая Hochtief. По условиям соглашения с немцами, которое было подписано в 2001 году, они имеют право управлять пакетом в течение 30 лет. Наконец, Греция может избавиться от части своего 65-процентного пакета в газовой DEPA. Будут ли к торгам допущены иностранные инвесторы, не уточняется. Согласно планам Греции на следующий год, дефицит бюджета сократится с 9,4 процента до 7,4 процента. В частности, будут урезаны расходы на здравоохранение и оборону. Греция столкнулась с долговым кризисом в начале 2010 года. Этот кризис вынудил Грецию принять масштабную помощь от Евросоюза и Международного валютного фонда, которые выделяют средства при условии жесткого сокращения трат бюджета. В то же время население Греции недовольно сокращениями и регулярно проводит митинги протеста. Долговой кризис в Греции значительно отразился на курсе евро, который значительно подешевел по отношению к основным мировым валютам в первой половине 2010 года.