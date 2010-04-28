Госбюджет-2010: реалистичность и вероятность выполнения

29 квітня у прес-центрі медіа-холдингу «Главред-медіа» відбулася прес-конференція на тему: «Держбюджет-2010: реалістичність та ймовірність виконання».



У прес-конференції взяли участь:



- генеральний директор Бюро економічних та соціальних технологій Валерій Гладкий,



- виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко,



- кандидат економічних наук, автор книги «Як підняти українську економіку» Андрій Новак.



Андрій Новак:



Я би коротко назвав бюджет 2010 року бюджетом деградації України 2010 року. Поясню, чому я так вважаю.



Не буду торкатися того, як цей бюджет був прийнятий – без опрацювання у бюджетному комітеті Верховної Ради, без опрацювання та подання на друге читання, навіть без обговорення у сесійній залі парламенту. Бюджет був прийнятий без третини голосів народних депутатів, які насправді нібито за нього голосували. Такого вандалізму по відношенню до основного кошторису країни я не пам’ятаю. Тобто ми бачимо, якими процедурними методами працює нова влада.



Основна риса цього бюджету – фіктивний дефіцит бюджету у розмірі 57,7 мільярдів гривень. Я так розумію, що цей дефіцит був сформований спеціально для подання до Міжнародного валютного фонду. Тобто ми задовольнили вимогу МВФ – не виходити за межі дефіциту на рівні 6%. Цей дефіцит не враховує дефіцит пенсійного фонду – 30 мільярдів, який сам уряд закладає в цей бюджет, не враховує дефіцит НАК «Нафтогазу», який становить біля 30 мільярдів гривень, не враховує невідшкодоване ПДВ, яке сьогодні становить понад 30 мільярдів.



Також уряд надто оптимістичний у отриманні доходів від приватизації в розмірі 10 мільярдів гривень у цьому році. За ті вісім місяців, які залишилися в цьому році, в умовах радикального падіння цін, починаючи від цін на нерухомість і закінчуючи цінами на промислові об’єкти, уряд хоче зібрати 10 мільярдів від приватизації. Це виглядає не те, що оптимістично, а нереалістично. Ну хіба що вся країна піде з молотка, тоді, звичайно цю суму можна назбирати за залишок року.



Друга риса бюджету полягає у наступному. Діючий уряд прийшов до влади завдяки критиці попереднього уряду відносно величезних боргів, які попередній уряд дійсно набрав. Але діючий уряд переплюнув попередній по накопиченню нових боргів. Сам бюджет передбачає запозичення в розмірі 100 мільярдів 300 мільйонів гривень. Зазначу, з цієї суми тільки 3 мільярди 600 мільйонів призначено на фінансування проектів розвитку. Тобто з усіх нових боргів тільки 3,5% підуть на, так звані, проекти розвитку. І, відповідно, 96,5% піде просто на проїдання дефіциту Держбюджету. Це все до того, наскільки цей бюджет є бюджетом розвитку.



Третя характерна риса цього бюджету полягає в тому, що ним уряд сказав прямо, що у 2010 році ніяких натяків на реформи не буде. Говорилося, що в Україні визріли передумови для економічних реформ, що без них вже далі діяти неможливо. Але бюджет показав, що уряд ніяких реформ робити не збирається. Тобто принаймні цього року уряд працюватиме тими самими методами, якими працював попередній уряд – латання бюджетних дір за рахунок нових зовнішніх і внутрішніх боргів.



Тепер кілька слів про небезпеки, закладені в цьому бюджеті. 60% всіх податкових надходжень Держбюджету уряд збирається отримати від одного податку – податку на додану вартість. Враховуючи ще 30-мільярдні борги по відшкодуванню ПДВ, це означає, що фактично уряд бюджетну систему України 2010 року зробив ПДВ-залежною. Тобто у нас більша частина бюджетного процесу залежатиме від стану адміністрування одного податку – ПДВ. Тобто цього року українська економіка буде чітко ПДВ-залежною, на жаль. Це вказано в самому проекті бюджету.



Ще одна небезпека, яка вже є традицією українських урядів. Ми чуємо дуже багато розмов про те, що українську економіку, зокрема бюджетну систему, треба децентралізувати. Партія, яка сьогодні є при владі, навіть за своєю назвою є партією регіонів. Тобто вона мала би дбати про розвиток регіонів. Що робить уряд бюджетом 2010 року? Він настільки централізує бюджетну систему, що доходна частина зведеного бюджету, тобто 80% зведеного бюджету України, розподілятиметься через центральний, державний бюджет, а тільки 20% - через всі місцеві бюджети всіх рівнів разом взяті. Уявіть собі ступінь централізації!



Я спеціально пошукав у економічній історії диктаторів, які би концентрували у центральній владі 80% бюджетних ресурсів країни. Я такого не знайшов. А у нас урядом закладено саме таке співвідношення. У попереднього уряду це співвідношення було 78% і 22%. Так само, невелика різниця.



Тобто якщо дати економіці політичну оцінку, то фактично діючий уряд Азарова за методами роботи в економічній системі України нічим не відрізняється від попереднього уряду. Єдина відмінність полягає в тому, що попередній уряд «перевершив» нинішній по всіх тих економічних хворобах, які були характерні для уряду Тимошенко.



Олег Устенко:



Следует помнить, что нынешний бюджет принят в конце апреля. Так что это исключительный случай, когда страна будет пользоваться бюджетом всего восемь месяцев.



На мой взгляд, макроэкономические параметры, заложенные в бюджет, рост ВВП и инфляция, кажутся мне достаточно разумными. Концептуальная вещь состоит в том, что этот бюджет делался в последние минуты, когда было серьезное давление со стороны времени. И второй момент: не следует забывать, что бюджет создавался в то время, когда ведутся переговоры с МВФ, и не совсем понятно, как Украина будет выстраивать свои отношения с МВФ и другими международными институциями. Также не следует забывать, что все эти институции имеют свои требования к Украине.



Требования МВФ вписываются в концепцию, озвученную 24-25 апреля в Вашингтоне на встрече МВФ и Мирового банка. Я имею в виду проблему дефицита, которая есть в Украине, проблему, связанную с НАК «Нефтегазом», проблему, связанную с Пенсионным фондом, и естественно реформирование.



Что касается показателей, заложенных в бюджет. Дефицит бюджета выдерживает тот показатель, который требует МВФ – 5,1%. Кроме того, есть достаточно большой скрытый дефицит. По мнению Международного фонда Блейзера, скрытый дефицит связан с тремя основными факторами.



Первый фактор связан с НДС. Второй – связан с Пенсионным фондом. И третий фактор скрытого дефицита связан с НАК «Нефтегазом».



НДС. Для меня этот момент был не совсем понятен в данном бюджете. Задолженность, существующая по НДС, составляет порядка 30 миллиардов гривен. По оценкам правительства, 28 миллиардов – это реальные деньги, которые нужно платить. А около 3 миллиардов – это спорные деньги, о которых решается вопрос.



Что касается новых поступлений. Доходная часть бюджета ориентирована на то, что львиную долю будут составлять поступления от НДС. Доходы от НДС должны увеличиться на 41%. На мой взгляд, здесь есть проблема. Это может произойти двумя путями. Первый – увеличение НДС, что вряд ли возможно в условиях украинской экономики. Второй – резкое улучшение администрирования НДС. Каким образом можно улучшить администрирование НДС? Похоже, что в Раде есть несколько зарегистрированных законопроектов, относящихся к этой тематике.



По оценкам Международного фонда Блейзера, основные поступления по НДС, которые появляются в бюджете, это поступления, которые дает украинский импорт. Мы оцениваем прирост импорта в 2010 году на 20-25%, в самом лучшем случае – на 30%. Согласно же новому бюджету, доходы от НДС увеличатся на 41%. Не совсем понятно, каким образом будет покрываться этот лаг в размере 11%.



Что касается Пенсионного фонда. Данный бюджет вновь показывает те проблемы, которые существуют в Пенсионном фонде. 66 миллиардов гривен – это общая сумма, которая выделяется новым бюджетом на финансирование Пенсионного фонда. Из этих 66 миллиардов порядка 30 миллиардов – это заложенное покрытие дефицита Пенсионного фонда. Разве это не является сигналом того, что есть колоссальная проблема с Пенсионным фондом? Разве это не является сигналом того, что необходимо немедленное реформирование системы пенсий? Половина пенсий – дефицитные. С каждым годом эта проблема все больше и больше накапливалась. Сейчас это вылилось в такой колоссальный дефицит. Это значит, что и в 2011 году, если ничего не сделать с Пенсионным фондом, то проблема просто захлестнет экономику Украины и систему социального обеспечения в стране! То есть это сигнал для новой команды, что необходимо реформировать пенсионную систему.



Что касается НАК «Нефтегаза». Если посмотреть последние договоренности с Российской Федерацией и рассчитать среднюю цену, которая будет на газ в этом году для Украины, то, по оценкам Международного фонда Блейзера, средняя цена в 2010 году составит порядка 240 долларов. Если посмотреть среднюю цену на газ прошлого 2009 года, то мы выходим на цифру 228 долларов. Если закрыть глаза на то, что был несанкционированный отбор газа из газохранилищ, как говорят россияне, то тогда можно выйти на цену прошлого года 211 долларов. Вопрос: если есть увеличение цены на газ по сравнению с прошлым годом, каким образом мы слышим с вами риторику, связанную с тем, что цены и тарифы на газ будут изменены? Это в корне неправильно и нелогично, а также противоречит цифрам, заложенным в госбюджет на 2010 год.



Каким образом можно избежать проблем, связанных с НАК «Нефтегазом»? Почему мы, эксперты, не увидели отдельной строки в бюджете, связанной с дефицитом НАК «Нефтегаза»? Для меня, как для эксперта, не понятно, каким образом покрывается дефицит НАК «Нефтегаза». И это снова системная проблема в Украине. Проблема состоит в том, что считаются отдельные дефициты: дефицит государственных финансов, не учитывающий пенсионный дефицит и связанный с НАК «Нефтегазом» дефицит, и другой дефицит. Это неправильная порочная практика. Весь мир от этой практики уже отошел. Во всем мире, если звучит цифра дефицита, это цифра дефицита для всех государственных финансов. В случае с Украиной, похоже, все работает по-другому.



Если предположить, что в 2009 году дефицит НАК «Нефтегаза» был соизмерим с дефицитом всего бюджета государства и составлял порядка 3% ВВП, то при поднятии цены, сколько мы должны добавить до тех 5,1% дефицита, которые заложены в бюджете. Мы должны прибавить 3%, потому что цена не осталась прежней – она увеличилась.



При этом мы понимаем, что есть договоренности с МВФ. Но мы также понимаем, что на самом деле речь идет о 6-7% дефицита ВВП. При хорошем раскладе, как требует МВФ, суммарный дефицит должен составить 6%.



Там заложен 5,1%. А для НАК «Нефтегаза» остается 1%. Это нереально! Если не провести реформирование этой системы, если не поднять тарифы, то невозможно будет обеспечить суммарный дефицит порядка 6%. А если мы таки хотим сотрудничать с МВФ, если это задача для страны, значит тогда необходимо поднимать тарифы на газ и выходить на 6%.



30 миллиардов гривен – это деньги, необходимые в 2010 году на рекапитализацию украинской банковской системы. Все уже забыли, но эта проблема осталась. Это проблема конца 2007- середины 2008 года. Проблема, связанная со слабой банковской системой. Слабая банковская система означает необходимость поддержания ее. Ее можно поддержать, рекапитализируя банковскую систему. Для этого необходимы 30 миллиардов гривен, а это 2,8% ВВП.



Если мы хотим выходить на реальные цифры, то опять-таки возвращаемся к дефициту бюджета 5,1%, добавляем 1% для НАК «Нефтегаза», если хотим работать с МВФ. Получаем 6,1%. Но мы должны добавить еще 2,8% на рекапитализацию банков. Получается в сумме 8,9%. Вот это получается реальный дефицит, вместе со скрытыми дефицитами, которые ранее не были учтены.



У меня есть несколько вопросов, связанных с этим бюджетом. Часть статей предусматривает возможность увеличения бюджета за счет дополнительных долгов. Долги, которые будут делаться в 2010 году, - серьезные. И они делаются страной для того, чтобы Украина могла иметь то же в нереформированном виде. Этот процесс будет захлестывать страну и в дальнейшем, если не делать реформ. В противном случае бремя долгов, которое и так большое, будет увеличиваться.



Сейчас правительство закладывает порядка 2 миллиардов долларов в покрытие дефицита бюджета за счет денег МВФ, которых, кстати, еще нет, 0,5 миллиардов долларов за счет денег Мирового банка, 0,5 миллиарда долларов за счет денег ЕБРР и Европейского союза. 1,3 миллиард долларов мы планируем одолжить на мировых рынках за счет выпуска украинских евробондов, еврооблигаций. У меня есть большие сомнения на счет того, каким образом в 2010 году государство Украина, имеющее не самые хорошие рейтинги, выйдет на мировые рынки с такой огромной суммой – 1,3 миллиарда на свои долги. Мы их продадим, но под какие проценты? МВФ предполагает 3-5%, Мировой банк – тоже 3-5% годовых. А на мировом рынке Украина сможет размещать средства под 10%, если не выше. Это дорогие заимствования. Более того, евробонды – это не такие уж легкие деньги.



Следующая проблема: новый бюджет предусматривает заимствования на внутреннем рынке 8,3 миллиардов долларов за счет ОВГЗ. Это не плохо, нормально одалживать у своих. Но 8,3 миллиарда! Это очень серьезная величина.



Также следует помнить все расклады, существующие в мире, которые, кстати, обсуждались 24 и 25 числа в Вашингтоне на встрече Мирового банка и МВФ. Тогда призывали быть внимательными: ситуация на мировых рынках не стабилизировалась полностью. Управляющий директор МВФ сказал, что «мы уже почти вышли из лесу, но все равно еще находимся в лесу». Мировая финансовая система потрясена и еще не настроилась на нормальную траекторию развития. Есть много «горячих» денег, которые и рискуют зайти под эти 8,3 миллиарда ОВГЗ, которые Украина собирается выпускать на своем внутреннем рынке на протяжении 2010 года. «Горячие» деньги – это те деньги, которые слишком сильно могут влиять на валютные колебания и на стабильность в стране.



У меня это вызывает обеспокоенность по нескольким причинам, но основная из них связана с конкурентоспособностью экономики Украины. Расчеты Международного фонда Блейзера показывали еще в 2008 году, что эффективный обменный курс в Украине на тот момент должен был составить 8,2 гривны за доллар. Этот тот уровень, при котором мы могли сохранять конкурентоспособность 2003 года.



А сейчас с одной стороны происходит укрепление гривны, а с другой – есть серьезные инфляционные процессы в Украине. У нас инфляция на порядки выше, чем в Европе и США у наших основных торговых партнеров. Это значит, что при таком раскладе мы начинаем терять нашу конкурентоспособность. Наши экспортеры начнут себя плохо чувствовать на мировых рынках при заходе большого количества валюты в страну, при укреплении гривны, при кажущемся благополучии это моментально скажется на наших экспортерах, ВВП страны и соответственно на каждом отдельном налогоплательщике. Это нехорошие тенденции. Эти заимствования опасны.



Следующий проблемный момент данного бюджета – это то, что в нем предусмотрено около 5 миллиардов гривен, которые могут быть распределены через аграрный фонд. Это тоже является дополнительной долговой нагрузкой для Украины.



Также в этом бюджете меня пугает то, что в нем отдельной статьей предусмотрено, что в случае проведения местных выборов по распоряжению правительства государство может выходить на мировые рынки и одалживать там деньги для проведения выборов, так как в бюджете денег нет. Об этом я говорю с чисто экономической точки зрения – не с политической. Это тоже дополнительные долги. Это опасно с точки зрения экономики.



Следующий пугающий момент бюджета состоит в том, что здесь предусмотрено, что государство может дать гарантии на 45 миллиардов гривен для частного бизнеса для проведения дополнительных заимствований. Зная, что в стране коррупция и неэффективное государственное управление, зная еще массу проблем, можно предположить, что 45 миллиардов гривен – это рисковая зона данного бюджета.



И еще один рисковый момент: предусматривается, НБУ даст около 10 миллиардов гривен в бюджет. Это пугает с точки зрения инфляции. Где НБУ возьмет эти деньги? Он просто включит печатный станок и раскрутит инфляцию?



То есть существуют серьезные зоны риска и проблемы, которые необходимо решать. Я понимаю, что бюджет верстался быстро, на скорую руку. И это были ожидаемые проблемы. Я понимаю, что это бюджет «раздел» экономику Украины и показал существующие колоссальные проблемы, без решения которых жизнь будет просто невозможной. Невозможно не решать проблему НАК «Нефтегаза», невозможно не решать проблему Пенсионного фонда, не возможно не решать проблемы, связанные со структурными реформами. Необходимо провести расчистку поля, осуществить реформы, тогда экономика начнет работать нормально. В противном случае проблемы, которые есть в бюджете 2010 года, в геометрической прогрессии увеличатся в 2011 и 2012 годах и поставят под сомнение жизнеспособность экономики.



И еще один риск. Неповышение цены на газ снимает остроту проблем, которые есть в экономике Украины, и дает возможность новой команде отложить реформы, что является достаточно опасным. То есть снова произойдет накапливание проблем, если не будут проводиться реформы. И потом все равно придется решать эти проблемы, но на более высоком уровне. То есть с одной стороны и неплохо, что цена на газ снижена, но с другой стороны – существует поведенческий риск для команды, которая может решить, что реформы проводить нужно, но это не такая уж и острая необходимость.



Проблема состоит в том, что концептуально неправильно подошли к созданию бюджета. Во всем мире является очевидной аксиомой, что снизить дефицит бюджета можно в краткосрочной перспективе одним путем – урезанием затрат. Не увеличением доходной части, а урезанием затрат. Это тот путь, по которому должна была пытаться идти Украина, - урезать затраты. Почему это могут Греция и Испания это делать? Почему Украина этого не может? Почему неэффективная система должна продолжать существовать? Но решили поднимать доходную часть бюджета. А ее можно поднимать за счет нескольких факторов, основной из них – улучшение администрирования бюджета.



Валерій Гладкий:



Що стосуються перспектив подолання кризових явищ в Україні в поточному році. Такі перспективи є, але вони із бюджетом не пов’язані. Вони передусім пов’язані із зовнішньою кон’юнктурою. Відбувається розігрів у газових секторах, у транспорті та сільському господарстві. Не відбувається розігріву у секторах, орієнтованих на внутрішнє виробництво – у сфері послуг та фінансовому секторі.



З цієї точки зору можна розглядати, що економічний прогноз зростання ВВП, закладений у проекті бюджету, є реалістичним. Інфляція, закладена в бюджеті, становить 13,1%. Вважаю її навіть завищеною, зважаючи на те, що зараз відбувається укріплення обмінного курсу гривні завдяки збалансуванню платіжного балансу. На стороні поточного рахунку він вийшов у нуль, за підсумками березня. За підсумками кварталу, фінансовий рахунок в плюсі. Тобто пропозиція валюти перевищує попит на неї, що чинить тиск на гривню в сторону укріплення.



Найважливішим фактором я вважаю перегляд газових домовленостей. Це матиме надзвичайно суттєвий вплив на стабілізацію і економіки, і бюджету. Що вдалося зробити цьому уряду – перекласти тягар кризи не на економіку та населення, а на політичну площину, у відносини із Росією, в питання базування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі.



Вважаю позитивним те, що цей бюджет прийнятий. Тому що він є відправною точкою для переговорів із МВФ. Наскільки МВФ сприйме цю версію бюджету, сказати складно.



У цьому бюджеті є певні ризики, які закладені і з боку прибутків, тобто переоцінка прибуткової частини і недооцінка видатків. Слабкі обмеження у питаннях державних запозичень, невирішення проблем Пенсійного фонду і НАК «Нафтогазу» цього року. Якщо бюджет у нинішньому вигляді не задовольнить МВФ, то це призведе до його перегляду та до приведення його до того формату, який врешті-решт задовольнить МВФ.



В чому я вбачаю ризики цього бюджету? Передусім, це слабкі обмеження на державні запозичення. Цей бюджет передбачає можливості уряду здійснювати додаткові запозичення, збільшуючи і обсяги державного боргу, і обсяги дефіциту.



Питання полягає в тому, що сьогодні бюджет обмежується бюджетом, а квазі-бюджетні операції – «Нафтогаз», Пенсійний фонд, державні гарантії – залишаються за межами бюджетного процесу і виключаються із огляду. І торік уряд таке робив, і цього року уряд таке чинить. Він не фінансує державну корпорацію «Укравтодор» із бюджету, а перекладає це на державні гарантії, тобто фінансує бюджетний дефіцит за рахунок запозичень «Укравтодору». У нормальному сенсі це все необхідно консолідувати, а тоді можна буде зрозуміти, де ж ми знаходимося у питаннях державних фінансів і який у нас реальний дефіцит, а не перекладати з кишені одну ту саму суму коштів, адже при цьому вона не збільшується. Це реальні проблеми, пов’язані з тим, що сьогодні законодавча база в Україні така.



Інше питання, яке не вирішується у цьому бюджеті, - відкладення у вирішенні проблем Пенсійного фонду і НАК «Нафтогазу». У мене була можливість бачити вимоги МВФ, які він висував до збалансування Пенсійного фонду і НАК «Нафтогазу» до нових газових домовленостей. Бачив я і дещо оновлені пропозиції з боку уряду у відповідь на вимоги МВФ. А тепер бачу, що є в цьому бюджеті.



Проблема Пенсійного фонду не вирішується, тому що існує 22 стаття Конституції, яка не дозволяє обмежувати громадян у вже наданих ним соціальних гарантіях.



Що стосується НАК «Нафтогазу», то тут бачимо, що уряд не взяв на себе політичну відповідальність приведення тарифів на газ для населення та житлово-комунальної сфери до економічно обґрунтованого рівня. Так, ми отримали знижку на сто доларів за рахунок подовження терміну перебування Чорноморського флоту на території України, але це не вирішує проблему взагалі. Це дає можливість відстрочити вирішення цієї проблеми, зробити її наслідки для населення м’якшими, але у бюджеті немає навіть незначних кроків щодо приведення тарифів до належного рівня.



Що стосується міжбюджетних трансфертів. З одного боку можна говорити про те, що цей бюджет має більшу регіональну спрямованість. Тому що загалом доходи від місцевих бюджетів із урахуванням міжбюджетних трансфертів збільшуються. Але якщо виключити міжбюджетні трансферти, то ситуація не виглядає такою доброю: власні доходи місцевих бюджетів насправді зменшуються. У цьому контексті ризикованим є те, що цей закон надає широкі повноваження уряду до ручного управління податковою частиною. Це стосується і перекидання коштів із спеціального фонду у загальний. Загальний фонд державного бюджету – це власне видатки на оплату заробітної плати працівників бюджетної сфери, на оплату комунальних платежів та фінансування інших поточних видатків. Спеціальний фонд – це захищена компонента бюджету, яка має використовуватися на фінансування проектів розвитку. Ця можливість перекидання коштів із спеціального фонду у загальний дає уряду змогу в разі неотримання коштів до загального фонду залазити у кишеню інвестиційних проектів і звідти брати гроші на фінансування поточних витрат.



Чи були можливості у цього уряду привести цей бюджет до нормального стану, збалансувати його? Об’єктивно я вважаю, що ні. Для цього є конституційні і законодавчі обмеження.



Якщо уряду не вдасться засобами бюджетно-податкової політики стабілізувати економіку за проміжок часу, який залишився, то кредит довіри, який у нього сьогодні ще є буде вичерпано. Тоді уряд стикнеться із набагато більшими проблемами наступного року.



Також потрібно розрізняти податки та відрахування в соціальні фонди, зокрема, у Пенсійний фонд. Неправильно буде, якщо дрібний бізнес буде звільнений від сплачування відрахувань у соціальні фонди. Тому що зайняті у дрібному бізнесі, так само як і зайняті у крупному бізнесі, претендуватимуть на пенсію. Тому загальний підхід має бути таким: відрахування у соціальні фонди мають платити всі. А що стосується податків, то там можливі пільги для дрібного бізнесу.