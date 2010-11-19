Минфин сократит расходы Администрации Президента

Министр финансов Украины Федор Ярошенко обещает сократить расходы Администрации Президента в госбюджете на 2011 год. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы народных депутатов в парламенте, передает ЛігаБізнесІнформ . На вопрос, планируется ли в проекте госбюджета на следующий год увеличить социальные расходы за счет сокращения финансирования АП, Кабмина и других центральных органов власти, Ярошенко ответил: «Безусловно... Президент в кабинет еще не зашел, а уже было принято решение о сокращении расходов на Администрацию Президента». «В этом году мы также приняли решительные меры по сбалансированию. Поэтому на следующий год все это будет выполняться», - отметил министр финансов.