Туркменистан готовится поставлять в Европу 40 млрд кубометров газа

Туркменистан готовит инфраструктуру для поставки в Европу 40 млрд кубометров газа. Об этом заявил туркменский вице-премьер Баймурад Ходжамухамедов, выступая сегодня на ашхабадском форуме «Нефть и газ Туркменистана -2010», собравшем до 700 делегатов нефтегазовых компаний из 36 стран мира. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. «При соблюдении всех экологических норм и проведении экспертиз будет согласовано строительство транскаспийского газопровода, что отвечает проводимой Туркменией политики диверсификации сбыта природного газа», - отметил Ходжамухамедов. Касаясь сырьевого обеспечения «Набукко», вопрос о котором не раз звучал в выступлениях участников конференции, туркменский вице-премьер сказал, что «уже в 2011 году Туркменистану необходим рынок для добываемого малазийской компанией на морском блоке в объеме 5 млрд кубометров газа». «Нам его просто некуда девать», - добавил Ходжамухаммедов. «Туркменистан строит также газопровод «Восток-Запад» мощностью 30 млрд кубометров для доставки газа гигантского месторождения Южный Иолотань на запад», - рассказал он. «Учитывая внутреннее потребление на западе страны и поставки оттуда же газа в Иран, у нас будут свободными до 40 млрд кубометров газа ежегодно, так что европейским странам не надо беспокоиться»,- констатировал вице-премьер.