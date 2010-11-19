В 2011 году доллар будет стоить не дороже 7,95 грн - Минфин

Кабинет Министров на 2011 год прогнозирует курс гривни к доллару на уровне 7,95 грн. за 1 долл. Об этом заявил сегодня во время часа вопросов к правительству относительно бюджетного процесса министр финансов Федор Ярошенко, передает УНИАН . По его словам, согласно прогнозам, в следующем году номинальный ВВП будет составлять 1 триллион 253 млрд грн, реальный - 4,5 триллиона гривен. Инфляция будет составлять в следующем году 8,9%, а индекс цен производителей - 11,3%, добавил Ярошенко. Министр финансов также заметил, что, согласно прогнозам, фонд оплаты труда будет составлять 391 млрд грн. Напомним, ранее в Нацбанке Украины заявляли, что нынешняя эмиссия гривни не приведет к инфляции.