Бюджетный план

Денег в принятом государственном бюджете на всех не хватает, поэтому сэкономят на «вечных ценностях».

Эйфория коалиционного большинства по поводу ратификации харьковских соглашений перекинулась во вторник и на Закон о бюджете. В запале документ был принят парламентом без натужных восторгов одних и метания яиц и дымовых шашек других. Ни власть, ни оппозиция не воспользовались шансом узнать, чем будет жить страна в этом году. Поэтому, вооружившись цифрами, текстом и логикой, «Главред» провел собственные расчеты, обнаружив для себя немало интересного.



Итак, Кабмин и Верховная Рада вместе строят планы, что в 2010 году ВВП должен вырасти на 3,7%; доходы бюджета составят 267,4 млрд. грн. (из них общий фонд – 218,6 млрд. грн.); расходы – 323,556 млрд. грн., дефицит бюджета – 5,33% ВВП, а инфляция – 3,7%.



В этом смысле правительство оказалось большим оптимистом, посчитав, что доходы общего фонда бюджета вырастут на 40% при росте реального ВВП – на 3,7%. Откуда такие шапкозакидательские настроения – непонятно. Может, экономика расцветет буйным цветом. А может, бизнес скопом выйдет из «тени».



По мнению экс-министра финансов Виктора Пинзеника, налицо «раздутая» доходная часть и занижение дефицита минимум на 2,8%. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на динамику доходов за первый квартал 2010 года: с учетом невозмещенного НДС рост поступлений составил 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чтобы к концу года успеть выйти на цифру в 218 млрд., налоговой и таможне придется увеличивать с апреля ежемесячно сбор по налогам на 47%, или в среднем на 22,4 млрд.грн.. Судя по собираемости налогов и сборов в первом квартале – 13 млрд. грн., планы правительства выглядят, мягко говоря, чересчур оптимистично.



Не меньшую пищу для пытливого ума дают данные в разрезе по регионам. «Бело-синее» правительство изъяло из бюджета «оранжевого» Киева 6,4 млрд. грн., или 90% всех отчислений регионов в государственную казну (7,1 млрд. грн.)! Назад Киеву вернется на выполнение функций столицы только 1 млрд.



Пока спонсор банкета – Киев – будет кормить всю Украину. Для сравнения: отчисления города Донецка составят скромные 161,4 млн. грн. (в 40 раз меньше, чем Киева!). С Донецкой области в общегосударственную казну не возьмут ничего, подчеркнул член бюджетной комиссии Киевсовета, бютовец Сергей Мельник.



По этим цифрам видно, что правительство несерьезно отнеслось к предвыборным обещаниям Януковича «вернуть незаконно изъятые действующим правительством 7,5 млрд. грн. и увеличить государственное финансирование столицы минимум в 2 раза». Прошло 50 дней, а спросить уже не с кого.



Но, как говорится, лиха беда начало. Не меньше нареканий в тексте бюджета вызывают многочисленные обещания профинансировать, построить, удешевить, модернизировать. Тут и льготные кредиты АПК (3 млрд.), и Евро-2012 вместе с мостом через Днепр (6,6 млрд.), и поддержка инновационных проектов (1,8 млрд.), и развитие регионов (2,2 млрд.) и еще с десяток проектов, финансируемых за счет Стабилизационного фонда. Понятно, что сам факт включения их в бюджет создает благоприятный имидж новой власти, вот только непонятно, кто заплатит за эту «свадьбу».



Кроме того, новая власть отказалась и от широко анонсированного (хотя и нереализованного) эксперимента Тимошенко со Стабфондом. Идея была проста и понятна – давать деньги, к примеру, угольным «генералам» или аграрному лобби только на возвратной основе или в обмен на передачу государству корпоративных прав. При этом не менее 10% госсредств направлять на структурные реформы. Но «регионалы» решили, не мудрствуя лукаво, войти в одну и ту же воду – вливать деньги в «нужные» сектора, как в бездну. Кому недодать, а кому добавить, будет «вручную» решать Кабмин. А графа «другие расходы» позволит лишний раз «не светить» расходы перед «непосвященными».



Не избежала нынешняя финансовая смета страны и повторения других традиционных перекосов по отраслям и отдельным программам. Так, на прикладные разработки в космической отрасли выделено 600 тыс. грн., тогда как на «прикладные разработки в сфере налогообложения, финансового права и деятельности налоговой службы» – почти 58 млн. грн. (в 7 раз больше, чем в 2009-м!). Очевидно, что находить новые способы, как «снять с предпринимателей три шкуры», не сложнее, чем прокладывать новые маршруты для космических кораблей.

Я на вас 922 грн. положил…

Реализацию проекта «Украина для людей» новая власть, по идее, должна была подкрепить многократно возросшими расходами на «социалку». Действительно, минимальная зарплата и пенсия будут расти, обгоняя прожиточный минимум (875 грн.), и к декабрю достигнут 922 грн. и 734 грн. соответственно.



Легковерные избиратели наверняка этому обрадуются. Однако необходимо видеть не только деревья, но и лес в целом. А тут, как ни крути, налицо факт обнищания масс: прожиточный минимум для трудоспособных людей в течение года вырастет на 6%, а инфляция – на 13%.



И это еще не все. По закону минимальная зарплата и пенсия не могут быть ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных (706 грн.) – с этим как раз все в порядке (отчего лапша вешается особенно эффектно). Однако обман раскрывается при сравнении минимальных зарплат и пенсий с фактическим прожиточным минимумом (есть у нас и такой показатель). Последний, по подсчетам Минтруда, уже в марте достиг 919 грн.



Тут позволим себе небольшое лирическое отступление. Набор продуктов и промышленных товаров, который составляет прожиточный минимум, согласно постановлению Кабмина от 14 апреля 2000 года, способен любого шокировать своей кризисной скромностью.



Если ты, к несчастью, малообеспеченный гражданин, то государство тебе выделяет на день, чтоб не мешался у сытых под ногами, 115 граммов мяса, 10 граммов сыра, 5 граммов сала, 30 граммов рыбы, половину яйца, 36 граммов кондитерских изделий и 164 грамма ягод и фруктов. Чтобы не взвыть от голода, придется довольствоваться в основном картошкой и хлебом, с которыми продуктовая корзина приобретает болеее-менее пристойный вид.



При этом забыть придется не только о деликатесах, но и о чае, кофе, которые, по мнению государства, хорошему работнику не нужны. Довольствоваться одними сапогами и одной юбкой раз в пять лет. А коль государство не платит и этого мизера, то о какой любви к маленькому «украинцу» идет речь?



Власть не терпит экономии

А напоследок, как обычно, классика жанра: если президент призывает всех экономить, то почему же расходы на финансирование Госуправделами в 2010 году вырастут на 30% и обойдутся налогоплательщикам в 1 млрд. 51млн. грн?



Помимо 1,1 млн. грн., которые выделены непосредственно на содержание президента, его администрации и прочих «неприкосновенных», еще часть расходов «маскируется» под представительские.



В частности, не попали под бюджетную экономию официальные мероприятия с участием президента – 13 млн. (было 10 млн.). Судя по увеличению на треть расходов на вояжи за границу (до 26,5 млн. грн.), сдачей урана и флота дела не ограничатся.



Не находит рациональных объяснений и увеличение в несколько раз расходов на изготовление государственных наград: с 517 тыс. до 47,7 млн. грн. Очевидно, на подходе новый комплект «героев», «Ольг», и «Ярославов» вместо выбывших.



Поскольку служба на благо государства «подрывает» все силы власть имущих, то на их стационарное лечение казна потратит 137,5 млн. грн., или по 3000 грн. на каждого из 43,4 тыс. «избранников». Если бы такие суммы выделялись на лечение 46 млн. украинцев, то понадобилось бы 138 млрд. грн. Плюс к этому на поликлинично-амбулаторное обслуживание выделяется 94,2 млн. грн., или 1712 грн. на «избранного».



Кроме того, 34,4 млн. грн. пойдет на «сохранение природо-заповедного фонда в национальных природных парках и содержание резиденций». Сколько кому достанется и почему у нас резиденции рассматриваются в тесной связке с национальным парками - непонятно.



Ну, и куда без ремонта элитного фонда: 14,4 млн. — на реконструкцию Мариинского дворца, 5 млн. грн. – на аварийно-восстановительные работы в Киеве по ул. Срибнокильськой, 900 тыс. – на капремонт жилого фонда.



Насколько коалиции нужен Литвин, заметно по росту доходов на содержание Аппарата ВР на 11% (всего – 839,4 млн. грн.). При этом вопрос о сокращении депутатских льгот, которое обещали все кандидаты в президенты, и ограничении специальных пенсий, больше не актуален.



Повезло также отдельным министерствам, например МЧС. Последнему «накинули» 650 млн. (всего 4 млрд. 50 млн.). В общем, следим за прогнозом погоды.



А пока одни будут «пилить» миллионы, украинское кино будет довольствоваться 25 млн. (или 54 коп. с каждого украинца) в год. На защиту общественной морали с каждого возьмут 10 коп. (всего – 4,7 млн.), на поддержку украинского языка – 50 коп. (22,9 млн.), а на поддержание имиджа Украины за границей – 20 коп. (9,2 млн.) в год. Выборы закончились, «гуманитарка» больше не в моде.



И если абстрагироваться от политических (и запоздалых сегодня) эпитетов по поводу молниеносного принятия документа, главное, что так и не удалось замаскировать правительству благими намерениями, – это отсутствие политического заказа на развитие страны путем инициирования реформ. Фактически данный бюджет – калька с прошлогодних финансовых смет с приятными для глаз населениям «фишками» (как то повышение пенсий), но с отсутствием внятных перспектив – власть и сама не представляет, как оно там повернется.