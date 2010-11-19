Всемирный банк дал Беларуси на дороги $150 млн

В Минске сегодня подписали соглашение о предоставлении Республике Беларусь займа Всемирного банка в размере $150 млн, передает БЕЛТА . Соглашение подписали минтранспорта и коммуникаций Беларуси Иван Щербо и глава представительства Всемирного банка в Беларуси Иван Велев. Средства пойдут на проект «Усовершенствование и модернизация автомобильной дороги». Решение о предоставлении займа было принято советом исполнительных директоров Всемирного банка 11 ноября 2010 года. Цель этого проекта - содействие в развитии транспортной инфраструктуры стратегического транзитного коридора и введение электронной системы оплаты дорожных сборов. Отметим, Беларусь стала членом Всемирного банка в 1992 году.