Активы Ахметова за шесть лет подорожали в девять раз

Крупнейшая частная холдинговая копания Украины «Систем кэпитал мененджмент» (СКМ, Донецк) с 2004 года увеличила стоимость активов более чем в 9 раз - до $18,5 млрд. Об этом сообщил топ-менеджмент СКМ на пресс-конференции в Донецке в пятницу, передает Интерфакс-Украина. «Уже в 2000 году мы старались заглянуть в 2010 год, рисковали, инвестируя в развитие, отказываясь от быстрых денег в пользу долгосрочнойстоимости«», – сказал генеральный директор СКМ Олег Попов, комментируя достигнутый результат. СКМ владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости. В группу СКМ входят компании «Метинвест Холдинг», ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, «Сегодня Мультимедиа», ТРК «Украина», «ЭСТА Холдинг», «Украинский Ритейл» и другие. 100% акций ЗАО «СКМ» принадлежат Ринату Ахметову.