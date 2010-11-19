Донецкие предприниматели массово сдают патенты и закрывают бизнес

В городе Макеевка Донецкой области частные предприниматели массово сдают патенты и свидетельства о госрегистрации. Об этом сообщает «Остров» со ссылкой на местную телерадиокомпанию. В отдел регистрации ежедневно приходит больше 20 частных предпринимателей. Люди пишут заявления, собирают справки и закрывают свой бизнес. «Действительно, в последнее время люди начали массово закрывать свою предпринимательскую деятельность», - сказала специалист Макеевского отдела госрегистрации предпринимателей Елизавета Нечаева. «Это и люди пенсионного возраста, и очень много молодежи, которые не считают сейчас предпринимательскую деятельность прибыльной», - отметила Нечаева. В пенсионном фонде подтвердили, что люди действительно сдают патенты и прекращают свою предпринимательскую деятельность. Как сообщалось ранее, в связи с принятием Верховной Радой Налогового кодекса предприниматели объявляют всеукраинскую забастовку , которая начнется в понедельник, 22 ноября.