За неделю цена на бензин А-95 выросла на 14 коп./литр

Средние цены на мелкооптовый бензин А-95 за неделю (с 12 по 19 ноября) выросли на 14 коп. за литр, передает Интерфакс-Украина . По данным консалтинговой группы «А-95», бензин марки А-80 за неделю подорожал на 0,3% (на 2 коп./литр) – до 6,57 грн/литр; А-92 – на 0,4% (на 3 коп./литр), до 6,80 грн/литр; А-95 – на 2% (на 14 коп./литр) – до 7,05 грн/литр; дизельное топливо – на 1,1% (7 коп./литр), до 6,63 грн/литр. По данным «А-95», с 12 по 19 ноября в крупнооптовом сегменте цены на светлые нефтепродукты разнонаправлено менялись.