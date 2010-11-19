Минрегионстрой: К концу году в эксплуатацию введут 9,5 млн кв.м. жилья

В Украине в январе-октябре 2010 года, согласно оперативным данным Государственной архитектурно-строительной инспекции, введено в эксплуатацию 7,4 млн кв. м жилья. Об этом заявил министр регионального развития и строительства Владимир Яцуба, сообщает пресс-служба Минрегионстроя. По прогнозам министра, по результатам 2010 года показатель ввода жилья в стране может достигнуть 9,5 млн кв. м. «По нашим планам до конца года можем выйти на 9,5 млн кв. м», - сказал Яцуба. Министр отмечает, что рост показателя ввода жилья объясняется, в том числе, благодаря действию Временного порядка принятия в эксплуатацию завершенных строительством частных жилых домов усадебного типа, дачных и садовых домов с хозяйственными сооружениями и зданиями, построенных без разрешения на выполнение строительных работ. По словам Яцубы, лидерами по объемам жилищного строительства остаются Киевская область и Киев (23% общегосударственного показателя ввода жилья), в которых на одного жителя приходится до 0,5 кв. м жилья. Кроме того, значительные объемы ввода в эксплуатацию жилья - как в абсолютных показателях, так и в расчете на одного жителя - зафиксированы в Севастополе, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Закарпатской, Одесской, Львовской областях и АРК. Меньше всего жилья в Украине строится в Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Кировоградской областях.