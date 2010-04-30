Госбюджет-2010 «раздел» экономику Украины

Во вторник Верховная Рада приняла Государственный бюджет Украины на 2010 год, на выполнение которого остается всего восемь месяцев. Премьер-министр Украины Н.Азаров назвал его «кризисным, но реалистичным». Своими оценками основной сметы страны на этот год поделились исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, генеральний директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий и кандидат экономических наук, автор книги, «Как поднять украинскую экономику» Андрей Новак.



Бюджет на 2010 год – «бюджет деградации Украины»



Бюджет на 2010 год это бюджет «деградации Украины», считает кандидат экономических наук, автор книги «Как поднять украинскую экономику» Андрей Новак. Свою оценку экономист объяснил тремя признаками Госбюджета-2010.



Основным признаком недавно принятого бюджета, по мнению господина Новака, является фиктивный дефицит бюджета в размере 57,7 миллиарда гривен. «Этот дефицит был сформирован специально для удовлетворения требования МВФ – не выходить за рамки дефицита в 6%. Он не учитывает дефицит Пенсионного фонда – 30 миллиардов гривен, который само правительство закладывает в этот бюджет, не учитывает дефицит НАК «Нефтегаза», который составляет около 30 миллиардов гривен, не учитывает невозмещенный НДС, который сегодня составляет свыше 30 миллиардов», - отметил эксперт.



Кроме того, специалист считает, что правительство слишком оптимистично в получении доходов от приватизации в размере 10 миллиардов гривен за этот год. «За восемь оставшихся месяцев нынешнего года, в условиях радикального падения цен, начиная с цен на недвижимость и заканчивая ценами на промышленные объекты, правительство хочет собрать 10 миллиардов от приватизации. Это выглядит не только оптимистично, а нереалистично. Ну разве что вся страна пойдет с молотка, тогда, конечно, эту сумму можно насобирать за остаток года», - отметил господин Новак.



Второй признак бюджета состоит в накоплении огромных долгов, а это объясняет, что новый бюджет не является бюджетом развития. Эксперт считает, что действующее правительство «переплюнуло» предыдущее по накоплению новых долгов. Андрей Новак объяснил: «Сам бюджет предполагает займ в размере 100 миллиардов 300 миллионов гривен. Из них только 3 миллиарда 600 миллионов предназначены на финансирование проектов развития, то есть всего 3,5%. А 96,5% пойдет просто на проедание дефицита Госбюджета».



Третья характерная особенность бюджета, по словам эксперта, заключается в том, что им правительство откровенно показало, что в 2010 году никаких намеков на реформы не будет. «Много говорилось, что в Украине вызрели предпосылки для экономических реформ, что без них уже дальше жить невозможно. Но бюджет показал, что правительство никаких реформ проводить не собирается. То есть по крайней мере в этом году правительство будет работать теми же методами, которыми работало предыдущее правительство – латание бюджетных дыр за счет новых внешних и внутренних долгов», - отметил экономист.



Кроме того, господин Новак обратил внимание на то, как принимался этот бюджет: «Без проработки в бюджетном комитете Верховной Рады, без проработки и представления на второе чтение, даже без обсуждения в сессионном зале парламента. Бюджет был принят без трети голосов народных депутатов, которые на самом деле якобы за него голосовали». Эксперт отметил, что «такого вандализма по отношению к основной смете страны» он не помнит.



У Украины есть перспективы по преодолению кризиса



Основные макроэкономические показатели, заложенные в бюджет на 2010 год, реалистичны, считает генеральный директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий. «Экономический прогноз роста ВВП, заложенный в проекте бюджета, реалистичный. Инфляция, заложенная в бюджете, составляет 13,1%. Я бы даже назвал ее завышенной, ввиду того, что в настоящий момент происходит укрепление обменного курса гривни благодаря сбалансированию платежного баланса», - отметил эксперт.



Господин Гладкий убежден, что у Украины есть перспективы по преодолению кризисных явлений в текущем году. «Такие перспективы есть, но они с бюджетом не связаны. Они прежде всего связаны с внешней конъюнктурой: происходит разогрев в газовом секторе, транспорте и сельском хозяйстве. Не происходит разогрева в секторах, ориентированных на внутреннее производство, – в сфере услуг и финансовом секторе», - отметил экономист.



Важнейшим фактором, который существенно повлияет на стабилизацию экономики и бюджета, специалист считает пересмотр газовых договоренностей. «Что удалось сделать этому правительству – перенести бремя кризиса не на экономику и население, а перевести его в политическую плоскость, в отношения с Россией, в вопрос базирования Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе», - объяснил свое мнение эксперт.



Основным позитивом Валерий Гладкий считает сам факт принятия бюджета, потому что «он является отправной точкой для переговоров с МВФ». Однако эксперт отметил, что трудно сказать, как МВФ воспримет эту версию бюджета: «Если бюджет в нынешнем виде не устроит Международный валютный фонд, то это приведет к его пересмотру и к приведению его к тому формату, который в конце концов удовлетворит МВФ».



Эксперт отметил, что у нынешнего правительства не было возможности привести этот бюджет в нормальное состояние, сбалансировать его. Причиной тому - конституционные и законодательные ограничения.



Кроме того, Валерий Гладкий заметил: «Если правительству не удастся средствами бюджетно-налоговой политики стабилизировать экономику за оставшийся отрезок времени, то кредит доверия, который у него сегодня еще есть, будет исчерпан. Тогда правительство столкнется с намного большими проблемами в следующем году».



Скрытый дефицит бюджета



Макроэкономические показатели, заложенные в бюджет, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко считает разумными. Однако он отметил наличие скрытого дефицита, который больше указанного в бюджете, – 5,1%.



По мнению эксперта, скрытый дефицит связан с тремя основными факторами: НДС, Пенсионным фондом и НАК «Нефтегазом».



Прибыльная часть бюджета ориентирована на то, что «львиную долю составят поступления от НДС», отметил эксперт. И в бюджете указано, что прибыли от НДС должны увеличиться на 41%. По мнению господина Устенко, такого результата можно достичь двумя путями. Первый – увеличение НДС, «что вряд ли возможно в условиях украинской экономики». Второй – резкое улучшение администрирования НДС.



Однако эксперт считает нереалистичной цифру 41%. По оценкам Международного фонда Блейзера, основные поступления от НДС, которые появляются в бюджете, это поступления от украинского импорта. «Мы оцениваем прирост импорта в этом году на 20-25%, в лучшем случае – на 30%. Согласно же новому бюджету, прибыли от НДС увеличатся на 41%. Непонятно, каким образом будет покрываться этот разрыв в 11%», - заметил господин Устенко.



По словам специалиста, этот бюджет снова показал существующие сейчас в Пенсионном фонде проблемы. На финансирование Пенсионного фонда новым бюджетом выделяется 66 миллиардов гривен, из которых 30 миллиардов – это то, что заложено на покрытие дефицита Пенсионного фонда, объясняет эксперт. «Не является ли это сигналом к тому, что существует колоссальная проблема с Пенсионным фондом? Половина пенсий – дефицитные! С каждым годом эта проблема все больше и больше накапливалась и в конце концов вылилась в такой колоссальный дефицит. А это значит, что в следующем году, если не проводить никаких реформ, связанных с Пенсионным фондом, проблема просто захлестнет экономику Украины и систему социального обеспечения в стране!» - отметил экономист.



Касательно НАК «Нефтегаза» господин Устенко также отметил, что существует отдельный дефицит на уровне 1%, но об этом в бюджете не было ни строки.



Кроме того, 30 миллиардов гривен нужны в этом году на рекапитализацию украинской банковской системы. «Все забыли, но эта проблема осталась. Это проблема 2007-2008 годов, связанная со слабой банковской системой, для поддержания которой и нужны значительные средства», - отметил господин Устенко.



Таким образом, проблема заключается в том, что у нас не суммируются все дефициты, как это делается в других странах, подчеркивает эксперт. «Если мы хотим знать реальные цифры, то нам нужно сложить заложенный дефицит 5,1%, 1% дефицита НАК «Нефтегаза» и 2,8% на рекапитализацию банков. Поэтому получаем реальный дефицит вместе со скрытыми, которые раньше не принимались во внимание. Мы получаем 8,9%», - подытожил специалист.



Украинская экономика станет НДС-зависимой



В Госбюджете-2010 правительством заложены потенциальные опасности. 60% всех налоговых поступлений Госбюджета правительство собирается получить из одного налога – налога на добавленную стоимость. Такое мнение выразил кандидат экономических наук, автор книги, «Как поднять украинскую экономику» Андрей Новак. «Учитывая еще 30-миллиардные долги по возмещению НДС, это значит, что фактически правительство бюджетную систему Украины 2010 года сделало НДС-зависимой. У нас большая часть бюджетного процесса будет зависеть от состояния администрирования одного налога – НДС. То есть в этом году украинская экономика будет четко НДС-зависимой, к сожалению», - заметил эксперт.



Вторая опасность, по словам экономиста, является традицией украинских правительств. Мы слышим множество разговоров о том, что украинскую экономику, в частности бюджетную систему, нужно децентрализовать. «Партия регионов должна была бы позаботиться о развитии регионов. Но с помощью бюджета правительство настолько централизует бюджетную систему, что доходная часть сводного бюджета, то есть 80% сводного бюджета Украины, будет распределяться через центральный, государственный бюджет, а только 20% - через все местные бюджеты всех уровней вместе взятые. Представьте себе степень централизации!» - возмущается господин Новак.



Кроме того, эксперт отметил, что специально поискал в экономической истории диктаторов, которые бы концентрировали в центральной власти 80% бюджетных ресурсов страны. «Я такого не нашел. А у нас правительством заложено именно такое соотношение. У предыдущего правительства это соотношение было 78% и 22%. Так же, небольшая разница», - заметил экономист.



Пытаясь дать экономике политическую оценку, господин Новак подчеркнул, что фактически действующее правительство Азарова по методам работы в экономической системе Украины ничем не отличается от предыдущего правительства. Единственное отличие, по мнению экономиста, заключается в том, что «предыдущее правительство «превзошло» нынешнее по всем тем экономическим болезням, которые были характерны для правительства Тимошенко».



Потенциальные риски Госбюджета-2010



Госбюджет-2010 «раздел» экономику Украины и показал существование колоссальных проблем, считает Олег Устенко. «Нельзя не решать проблему НАК «Нефтегаза», нельзя не решать проблему Пенсионного фонда, нельзя не решать проблем, связанных со структурными реформами. Нужно расчистить поле и провести реформы, иначе проблемы, существующие в бюджете 2010 года, в геометрической прогрессии увеличатся в 2011 и 2012 годах и поставят под сомнение жизнеспособность экономики в целом», отметил эксперт.



Кроме того, господин Устенко отметил, что в недавно принятом бюджете уже можно увидеть потенциальные зоны риска и проблемы, требующие как можно скорейшего решения.



Основной риск, по мнению специалиста, заключается в том, что часть статей предусматривает возможность «увеличения бюджетных средств за счет дополнительных долгов». То есть сейчас правительство планирует покрывать дефицит за счет денег МВФ, Мирового банка, Международного банка реконструкции и развития и Европейского союза, которые в сумме будут составлять около 2 миллиардов долларов.



Вторая опасность, по словам эксперта, заключается в том, что новый бюджет предусматривает займы на внутреннем рынке 8,3 миллиарда долларов за счет ОВГЗ. «Это неплохо! Нормально занимать у своих. Но 8,3 миллиарда! Это очень серьезная сумма!» - отметил Олег Устенко.



Третий риск специалист видит в том, что в бюджете отдельной статьей предусмотрено, что в случае проведения местных выборов в этом году государство может выходить на мировые рынки и занимать деньги на проведение выборов. «Об этом я говорю с чисто экономической точки зрения – не с политической. Это тоже дополнительные долги! И это опасно с точки зрения экономики», - отметил исполнительный директор Международного фонда Блейзера.



Следующим опасным моментом бюджета господин Устенко считает то, что предполагается, что НБУ даст около 10 миллиардов гривен в бюджет. «Это пугает с точки зрения инфляции. Где НБУ возьмет эти деньги? Он просто включит печатную машину и раскрутит инфляцию», - объяснил эксперт.