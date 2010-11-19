Минтруда назвало достижением то, что миллион семей получают жилищные субсидии

Согласно новому порядку предоставления жилищных субсидий, дополнительные средства от государства будут получать 1 млн семей в Украине. Об этом сегодня сообщил министр труда и социальной политики Украины Василий Надрага. По его словам, это в 4,5 раза больше, чем до внедрения новых правил. Министр отметил, что предоставление субсидий стало возможным благодаря действенным мерам правительства по усилению социальной защиты населения. В частности, снижена планка доходов, при которых семьям будут компенсированы расходы на жилищно-коммунальные услуги, и значительно упрощен порядок обращения граждан за субсидиями. Надрага отметил, что и в Николаевской области жилищную субсидию получают 18,3 тыс. семей, что в 4 раза больше, чем было получателей субсидии до внедрения нового порядка (4,5 тыс. семей).