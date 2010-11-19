Кабмин разработал два законопроекта для регистрации бизнеса

Кабинет министров разработал два законопроекта для упрощения начала деятельности предприятий любой форм собственности. Об этом сообщил вице-премьер Сергей Тигипко в Днепропетровске, передает УНИАН . По его словам, планируется отменить в качестве обязательного условия деятельности предприятия наличие печатей и устава. «Мы уберем печати, так как сам процесс получения печати занимает много времени и требует юридического заверения, требует уплаты денег, тогда как нигде в мире печать не несет никакого существенного значения», - сказал политик. Также будут убраны уставы, а законопроектом будет предусмотрен типовой устав, отметил вице-премьер, добавив, что отменится и обязательное наличие уставного фонда. «Мы все сделаем для того, чтобы выйти на «ноль» по уставному фонду. На сегодня уставной фонд, в каком бы объеме он ни был, заставляет компании открывать счет, и это еще задерживает время на открытие бизнеса», - подчеркнул Тигипко.