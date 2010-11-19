Всем бывшим «упрощенцам» придется платить НДС

Всем юридическим и физическим лицам-предпринимателям, которые после вступления в силу Налогового кодекса перейдут с упрощенной на общую систему налогообложения, в обязательном порядке необходимо будет зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС). Соответствующие изменения в раздел XIX «Заключительные и переходные положения» принятого ранее НК были утверждено Верховной Радой в пятницу, передает «Зеркало недели». В частности, согласно внесенным изменениям, все лица, которые после вступления в силу главы 14 Кодекса, перейдут на общую систему налогообложения с упрощенной, и которые не были зарегистрированы плательщиками НДС, подлежат обязательной регистрации плательщиками налога на добавленную стоимость с учетом требований пункта 181.1 статьи 181 раздела V. Объем налогооблагаемых операций определяется, начиная с периода перехода на общую систему налогообложения. Напомним, согласно утвержденной норме об упрощенной системе налогообложения, под ее действие попадают физические лица-предприниматели, годовой доход которых не превышает 600 тысяч гривен при условии наличия у них кассового аппарата, или с доходом до 300 тысяч гривен, но без использования в работе кассовых аппаратов. Согласно сегодняшним изменениям, Рада расширила список «упрощенцев» еще семью видами деятельности. При этом также установлено, что выручка «упрощенцев» сверх годового предела будет облагаться 15%-ным налогом.