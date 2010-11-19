Доля проблемных кредитов в Украине - почти 12%

Доля просроченной задолженности по кредитам в октябре 2010 года выросла на 0,35 п.п. — до 11,95% от общей суммы выданных украинскими банками кредитов. Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ), передает «Зеркало недели» . Согласно информации, объем просроченной кредитной задолженности за прошлый месяц увеличился на 3,7% — с 86,507 млрд грн до 89,667 млрд грн (с начала года на 28,2%). За 2009 год проблемная задолженность увеличилась в 3,9 раза — до 69,935 млрд грн и составила 9,4% от общего портфеля кредитов. По данным НБУ, по состоянию на 1 ноября в Украине действовало 176 банков из 195 зарегистрированных (18 банков находятся в состоянии ликвидации).