Госдума России приняла бюджет-2011 исходя из цены на нефть

Государственная дума России одобрила во втором чтении проект федерального бюджета на 2011 год и на плановый период до 2013 года. Об этом сообщает Радио Свобода. Предполагается, в частности, что в следующем году доходы бюджета составят 17,6%, расходы – 21,2%, а его дефицит – 3,6% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне 50 триллионов 390 миллиардов рублей. По текущему курсу это примерно 1 триллион 625 миллиардов долларов. Проект бюджета на 2011 год рассчитан исходя из ожидаемого роста экономики на 4,2%, инфляции – не более 6,5% и среднегодовой цены российской нефти Urals - 75 долларов за баррель.