Парламент смягчил налог на недвижимость

Верховная Рада внесла ряд изменений в принятый в целом Налоговый кодекс, в числе которых и норма, смягчающая налогообложение недвижимости. «В конечной редакции будет оставаться тот же самый метраж, но рассчитываться с жилой площади», — сообщил народный депутат Виталий Хомутынник, передает «Зеркало недели». В частности, налог на недвижимость будет рассчитываться исходя из ранее установленного метража, однако применимого уже к жилой площади квартир и домов, а не общей площади, как это было предусмотрено принятым вчера Налоговым кодеком Украины. Напомним, за решение о внесении ряда уточнений в текст документа, в том числе и по данному вопросу, принятого парламентом Налогового кодекса, проголосовали 258 депутатов из 356, зарегистрировавшихся в зале. Согласно регламенту, парламент может внести уточнения и дополнения в уже принятый закон перед его подписанием спикером. В принятом в четверг, 18 ноября, Налоговом кодексе увеличен предел площади недвижимости, которая не будет облагаться налогом: для квартир — со 100 до 120 квадратных метров, для жилых домов — с 200 до 250 квадратных метров. Кроме того, парламентарии в ходе рассмотрения во втором чтении проекта Налогового кодекса Украины не поддержали предложение сохранить упрощенную систему налогообложения для агентов по недвижимости.