Янукович списал задолженность луганского общества слепых

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменений в статью 61 закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2010 г.» о списании задолженности за финансовой помощью, предоставленной на возвратной основе Луганскому учебно-производственном объединению Украинского общества слепых». Текст документа №2657 от 2 ноября опубликован на официальном сайте главы государства. Закон предусматривает списание задолженности в сумме 250 тыс. грн, предоставленной в 2005 г. на возвратной основе Луганскому учебно-производственному объединению Украинского общества слепых за счет средств Фонда социальной защиты инвалидов на создание рабочих мест для инвалидов по зрению. Законопроект был принят парламентом 2 ноября, за него проголосовали 327 народных депутатов.