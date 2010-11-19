Генпрокуратура просит усилить ответственность за невыплату заработной платы

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка инициировал перед Президентом Украины усилении уголовной ответственности за грубое нарушение законодательства о труде и невыплату заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. Неотвратимая уголовная ответственность для руководителей предприятий, учреждений и организаций, которые безосновательно не выплачивают работникам заработную плату, нарушают другие трудовые права граждан, является одним из наиболее эффективных механизмов обеспечения государством прав работающих, считает генпрокурор. Согласно сообщению, за 9 месяцев текущего года рассмотрены 1745 дел этой категории и вынесены обвинительные приговоры в отношении 901 человека. При этом 798 человек (88,5%) приговорены к штрафу и только двое - к реальному лишению свободы по совокупности приговоров, другие должностные лица привлечены к уголовной ответственности, не связанной с лишением свободы. При этом за указанный период в сфере оплаты труда органами прокуратуры возбуждены более 2,1 тыс. уголовных дел, что на 14% (297 дел) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому наряду с повышением уровня ответственности в части применения меры наказания - лишение свободы - необходимо ужесточить экономические санкции (штраф), предусмотренные статьями 172, 175 УК Украины. В частности, Пшонка предлагает за незаконное увольнение работника с работы по личным мотивам, а также другое грубое нарушение законодательства о труде предусмотреть штраф в размере до 8,5 тыс. грн. или лишение свободы на срок до двух лет. Если такие действия совершены в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины или матери, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка-инвалида, размер штрафа будет расти до 17 тыс. грн, а лишение свободы - до трех лет. В случае умышленной безосновательной невыплаты заработной платы, стипендии, пенсии или другой установленной законом выплаты более чем за один месяц на правонарушителя ожидает штраф в размере от 34 тыс. грн. до 51 тыс. грн. или лишение свободы на срок до трех лет. Если такое преступление совершено в результате нецелевого использования средств, размер штрафа будет расти до 85 тыс. грн, а лишение свободы - на срок до пяти лет.